Мінус 23 "Молнії": бойова робота операторів зенітних дронів підрозділу SVAROG 35-го полку НГУ. ВIДЕО

Оператори підрозділу SVAROG 35-го полку Національної гвардії України продемонстрували вражаючий результат у боротьбі з російськими повітряними цілями. Протягом останнього часу воїнам вдалося знищити 23 ворожі безпілотники типу "Молнія". Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Знищення такої кількості апаратів стало відповіддю на чергову активізацію окупаційних військ.

"Пасхальне перемир’я", якого росіяни не дотримувалися, закінчилося, і ворог із ще більшою активністю відновлює наступальні дії та повітряні атаки. 23 "Молнії" збили оператори SVAROG 35-го полку НГУ!", - йдеться у повідомленні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі 38-го полку за добу збили 19 "Шахедів" перехоплювачами STING. ВIДЕО