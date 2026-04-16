Новости Атака БПЛА на Донецк
6 217 32

Украинский дрон пролетает над "Донбасс Ареной", выявляет цель и атакует грузовик оккупантов. ВИДЕО

Украинские беспилотные авиационные системы 1-го корпуса НГУ "Азов" продолжают демонстрировать свою эффективность, действуя в самом центре временно оккупированного Донецка. В сети появились кадры полетов украинских дронов над знаковыми объектами города, в частности над стадионом "Донбасс Арена". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Появление украинских "птичек" над главной спортивной ареной города стало прелюдией к серии точных ударов по военным объектам захватчиков.

"Между тем украинские дроны уже летают над "Донбасс Ареной" и уничтожают логистику россиян в оккупированном Донецке", — говорится в сообщении к опубликованным кадрам.

А на твою думку ми повинні її ********** щоб і сліду не залишилось? То українська земля, і рано чи пізно повернеться. Ми ж не кацапи, щоб зтерати з лиця землі міста та села. Ти думаєш кацапня щось буде відбудовувати на Донбасі? Якби їм потрібен був той Донбас то вони б не стирали його. Кацапам потрібна територія та виконання амбіцій плєшивого *****.
16.04.2026 11:33 Ответить
Гарна новина та робота-виконавцям респект...
16.04.2026 11:31 Ответить
це перемога..

16.04.2026 11:37 Ответить
12 лет войны в арена как новенькая и даже ухоженная. Хоть прямо сейчас финал кубка проводи. Вот что значит майно нужных людей)
16.04.2026 11:26 Ответить
Ну всередині там пічально, ніхто за тим всим не дивиться. Фото є...
16.04.2026 11:28 Ответить
фото каштанiв на Хрещатику теж е. Я теж на фонi них.
16.04.2026 11:32 Ответить
16.04.2026 11:30 Ответить
А на твою думку ми повинні її ********** щоб і сліду не залишилось? То українська земля, і рано чи пізно повернеться. Ми ж не кацапи, щоб зтерати з лиця землі міста та села. Ти думаєш кацапня щось буде відбудовувати на Донбасі? Якби їм потрібен був той Донбас то вони б не стирали його. Кацапам потрібна територія та виконання амбіцій плєшивого *****.
16.04.2026 11:33 Ответить
Отож, це не військовий об'єкт, танки чи рсзо на полі там не стоять... Є корисніші цілі, на які варто тратити ракети і дрони!
16.04.2026 11:40 Ответить
То власність Ахметова.
16.04.2026 11:43 Ответить
І шо? Ахметов собі побудував і сам до неї ходитиме? Яка тобі різниця чий стадіон на який ти будеш ходити? Я не розумію цих комунякських тверджень. Яка різниця чий він та хто побудував?
16.04.2026 11:48 Ответить
Придурку,ти про пігулки зранку забув .На рахунок повернеться не з цим мудрим нарітом!!
16.04.2026 11:45 Ответить
Згинь кацапура. А хто зараз тримає фронт? Якби кацапня такою армадою напала б на якусь іншу державу хер би з нею хтось справився. Або лягли б під кацапню економічно і політично, або були б стерті з лиця землі. Всі вже побачили шо таке натА. Україна зараз спасає не тільки себе, а й ЄС поки вони начухаються та почнуть озброюватись та готуватись до захисту.
16.04.2026 11:54 Ответить
арену бережуть, як властнiсть дядька.
16.04.2026 11:29 Ответить
треба ж десь цибулю з картоплею роздавати..
16.04.2026 11:33 Ответить
Гарна новина та робота-виконавцям респект...
16.04.2026 11:31 Ответить
Птахи України повернулися з вирію і знищують окупантів!!
Смерть московітам!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
16.04.2026 11:32 Ответить
Дуже гарна робота. Стільки техніки підсмажили їм.
16.04.2026 11:32 Ответить
щось не видно, що колись Юзовку бомбили..
дамбас гонить порожняк..
16.04.2026 11:32 Ответить
Це вже дійсно перемога .
16.04.2026 11:33 Ответить
це перемога..

16.04.2026 11:37 Ответить
Оце царьова плющить!
16.04.2026 11:56 Ответить
Яке молоко вона ж Ялова
16.04.2026 12:18 Ответить
16.04.2026 12:42 Ответить
сцарьов цього напевно не знає...
16.04.2026 12:53 Ответить
*****...Сльози умілєнія залівают клавіатуру.Хоть би на фото деревянной копіі посмотрєть,в частності на соскі с прорєзямі для пожертвованій.
З.І.
Настоятєльно совєтую Ирине смєніть до прєкращєнія лактаціі по політічєскім соображеніям фамілію с Яловой на Новотєльную.
16.04.2026 12:39 Ответить
або на Вимянную..
16.04.2026 13:13 Ответить
Напевно Єрмак з Золкіним та Петровим воюють і вражають. А Юзік з лисим дрони та снаряди підносять.
16.04.2026 11:36 Ответить
16.04.2026 11:38 Ответить
16.04.2026 12:30 Ответить
Весь світ повинен конектитися і знищувати дронами московитів ...
Яещо наприклад збільшити збвльшити атаки в 25 разів , московія впаде за рік !
І в кінці найважливіший удар дроном по *****
16.04.2026 11:39 Ответить
Мені не так Арена сподобалась, скільки полювання на кац. логістику. Оце -- видовище!
16.04.2026 11:45 Ответить
"восем лет бамвили бамбас" і жодного зруйнованого будинку в Донецьку ,порівняйте з Харковом чи Херсоном ,я вже не кажу за повністю знищені Бахмут ,Марїнку ,Северо Донецк Попасну Вовчанськ,Волноваха та десятки чи сотні інших міст і сіл які рашиська орда "асвабюадила".
16.04.2026 11:49 Ответить
цой жив )
16.04.2026 11:58 Ответить
пролiтая над гнiздом кукушкi )))....скажи кукушка Дай! Ответь! )))
16.04.2026 11:56 Ответить
 
 