Украинский дрон пролетает над "Донбасс Ареной", выявляет цель и атакует грузовик оккупантов. ВИДЕО

Украинские беспилотные авиационные системы 1-го корпуса НГУ "Азов" продолжают демонстрировать свою эффективность, действуя в самом центре временно оккупированного Донецка. В сети появились кадры полетов украинских дронов над знаковыми объектами города, в частности над стадионом "Донбасс Арена". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Появление украинских "птичек" над главной спортивной ареной города стало прелюдией к серии точных ударов по военным объектам захватчиков.

"Между тем украинские дроны уже летают над "Донбасс Ареной" и уничтожают логистику россиян в оккупированном Донецке", — говорится в сообщении к опубликованным кадрам.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

