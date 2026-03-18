Нанесены удары по базе подразделения "Рубикон" в Донецке и вражеским складам в Вольном, - ССО. ВИДЕО
Силы специальных операций нанесли серию ударов "Middle Strike" по вражеским объектам в оккупированной Донецкой области в ночь на 18 марта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.
Что было поражено?
Как отмечается, в Донецке дальнобойные дроны ССО поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон" и элемент управления этим подразделением. Также в оккупированном городе поражен координационный центр работы подразделений беспилотных систем врага.
В оккупированном поселке Вильне поражены склады боеприпасов, имущества и техники, а также место накопления и распределения боеприпасов.
"Подразделения Сил специальных операций проводят удары Middle Strike по объектам врага на оккупированной территории Украины. Подпольщики Движения сопротивления способствовали успеху этой серии ударов", - говорится в сообщении.
ССО продолжают асимметрические действия для стратегического ослабления врага в ведении войны против Украины.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что ССО нанесли удар по складу МТЗ, базам ремонта техники и логистическому центру РФ в Крыму и в Запорожской области.
- Также недавно были поражены РЛС в Севастополе и арсенал в Донецкой области.
П.С. А картинка гарна. Якісна.
А що згорить, то уже не рубиконить…
Вони ж, набагато ближче, ніж оте московське лайно!!!
Кєровнікам УДО і наймитам з охоронних ЗАБРОНЬОВАНИХ структур, треба доплачувати з держбюджету, щоб вони охороняли це лайно ригоАНАЛЬНЕ!!! Це ж не для Андрія Парубія охорону похерити, за НАКАЗОМ ухилянта!!
/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib5K-ssKmTAxWFHhAIHQE_EMoQFnoECBwQAQ&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2FStorm_Shadow&usg=AOvVaw0HhLAliZo4eMoWrcqPjBgI&opi=89978449
ССО - КРАСЕНІ!!!
Рубікон це річка в Італії. Тоб то на ненааисному московітам Заході.
Назва повинна бути сруська, скрепна, наприклад річка Смердючка або Дзюркалка.