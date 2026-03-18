Нанесены удары по базе подразделения "Рубикон" в Донецке и вражеским складам в Вольном, - ССО. ВИДЕО

Силы специальных операций нанесли серию ударов "Middle Strike" по вражеским объектам в оккупированной Донецкой области в ночь на 18 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Что было поражено?

Как отмечается, в Донецке дальнобойные дроны ССО поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон" и элемент управления этим подразделением. Также в оккупированном городе поражен координационный центр работы подразделений беспилотных систем врага.

Смотрите также: Бойцы ССО уничтожают оккупантов в ближнем бою вблизи Покровска: "Вы кто такие?", - "Мы - ВСУ!". ВИДЕО

В оккупированном поселке Вильне поражены склады боеприпасов, имущества и техники, а также место накопления и распределения боеприпасов.

"Подразделения Сил специальных операций проводят удары Middle Strike по объектам врага на оккупированной территории Украины. Подпольщики Движения сопротивления способствовали успеху этой серии ударов", - говорится в сообщении.

ССО продолжают асимметрические действия для стратегического ослабления врага в ведении войны против Украины.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что ССО нанесли удар по складу МТЗ, базам ремонта техники и логистическому центру РФ в Крыму и в Запорожской области.
  • Также недавно были поражены РЛС в Севастополе и арсенал в Донецкой области.

Смотрите также: Бойцы ССО, выдавая себя за россиян, без единого выстрела взяли в плен четырех оккупантов. ВИДЕО

Донецьк Донецкая область ССО Волновахский район Донецкий район Вольное
На "Рубікон" ніякого БК не шкода.
П.С. А картинка гарна. Якісна.
18.03.2026 13:19 Ответить
Українці, перейшли отой рубікон!!
А що згорить, то уже не рубиконить…
18.03.2026 13:43 Ответить
Бий руснявих! Бий юродивих! Вони саій Оубікон поміняли на Стікс!
18.03.2026 13:31 Ответить
там ще б Атакамсами шлейфонути .
18.03.2026 13:32 Ответить
Єрмак з банановим і татаровим, глибо перелякані!!
Вони ж, набагато ближче, ніж оте московське лайно!!!
Кєровнікам УДО і наймитам з охоронних ЗАБРОНЬОВАНИХ структур, треба доплачувати з держбюджету, щоб вони охороняли це лайно ригоАНАЛЬНЕ!!! Це ж не для Андрія Парубія охорону похерити, за НАКАЗОМ ухилянта!!
18.03.2026 13:33 Ответить
кацапський "рубікон" - пріоритетна ціль,тому цих виродків потрібно було знищувати не дронами,а всіма можливими засобами,включно з Storm Shadow.

18.03.2026 13:49 Ответить
Даже важлива ціль!!!!
ССО - КРАСЕНІ!!!
18.03.2026 13:59 Ответить
І знов якесь не скрепнеа назва.
Рубікон це річка в Італії. Тоб то на ненааисному московітам Заході.
Назва повинна бути сруська, скрепна, наприклад річка Смердючка або Дзюркалка.
18.03.2026 14:30 Ответить
 
 