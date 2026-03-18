Нанесены удары по базе подразделения "Рубикон" в Донецке и вражеским складам в Вольном, - ССО. ВИДЕО

Силы специальных операций нанесли серию ударов "Middle Strike" по вражеским объектам в оккупированной Донецкой области в ночь на 18 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Что было поражено?

Как отмечается, в Донецке дальнобойные дроны ССО поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон" и элемент управления этим подразделением. Также в оккупированном городе поражен координационный центр работы подразделений беспилотных систем врага.

В оккупированном поселке Вильне поражены склады боеприпасов, имущества и техники, а также место накопления и распределения боеприпасов.

"Подразделения Сил специальных операций проводят удары Middle Strike по объектам врага на оккупированной территории Украины. Подпольщики Движения сопротивления способствовали успеху этой серии ударов", - говорится в сообщении.

ССО продолжают асимметрические действия для стратегического ослабления врага в ведении войны против Украины.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что ССО нанесли удар по складу МТЗ, базам ремонта техники и логистическому центру РФ в Крыму и в Запорожской области.

Также недавно были поражены РЛС в Севастополе и арсенал в Донецкой области.

