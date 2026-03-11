Вражеские С-300 и С-400 остались без "глаз": поражены РЛС в Севастополе и арсенал на Донетчине. ВИДЕО
Подразделения Middle-strike ССО нанесли удары по вражескому арсеналу в оккупированной Донецкой области, радиолокационной станции в оккупированном Севастополе, складу разведывательных БПЛА и складу МТС врага на Запорожье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.
Удар по Донецкой области
Как отмечается, в результате в Широкой Балке Донецкой области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения с продолжающейся детонацией боеприпасов.
Удары по Крыму и Запорожской области
- По данным ССО, в Севастополе уничтожена РЛС 64Н6Е и ее антенна, которые служили "глазами" для вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
- Склад дронов поражен в Новозлатополе, а склад МТЗ в Марьяновке на Запорожье.
Удары средней дальности Middle-strike наносятся вглубь территории врага на несколько сотен километров.
Подпольщики Движения сопротивления на оккупированных врагом территориях способствовали ударам по объектам противника.
"Уничтожение вражеских арсеналов, составляющих ПВО и складов МТЗ существенно подрывает наступательные и оборонительные возможности противника. ССО будут продолжать асимметричные действия для стратегического ослабления врага в ведении войны против Украины", - говорится в сообщении.
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