Ворожі С-300 і С-400 залишились без "очей": уражено РЛС у Севастополі та арсенал на Донеччині. ВIДЕО

Підрозділи Middle-strike ССО завдали ударів по ворожому арсеналу на окупованій Донеччині, радіолокаційній станції в окупованому Севастополі, складу розвідувальних БПЛА та складу МТЗ ворога на Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

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Удар по Донеччині

Як зазначається, у результаті в Широкій Балці Донецької області знищено склад ракетно-артилерійського озброєння з триваючою детонацією боєприпасів.

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Удари по Криму та Запорізькій області

За даними ССО, у Севастополі знищено РЛС 64Н6Е та її антену, що слугували "очима" для ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

Склад дронів уражено в Новозлатополі, а склад МТЗ в Мар’янівці на Запоріжжі.

Middle-strike удари середньої дальності проводяться вглиб території ворога до кількох сотень кілометрів.

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Підпільники Руху опору на окупованих ворогом територіях сприяли ударам по об’єктах противника.

"Знищення ворожих арсеналів, складових ППО та складів МТЗ суттєво підриває наступальні й обороні спроможності противника. ССО продовжуватимуть асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України", - йдеться у повідомленні.