Уражено базу підрозділу "Рубікон" у Донецьку та ворожі склади у Вільному, - ССО. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій провели серію Middle Strike ударів по ворожих об’єктах в окупованій Донеччині у ніч на 18 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

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Що уражено?

Як зазначається, у Донецьку далекобійні дрони ССО уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" та елемент управління цим підрозділом. Також в окупованому місті уражено координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем ворога.

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В окупованому селищі Вільне уражено склади боєприпасів, майна та техніки, а також місце накопичення та розподілу боєприпасів.

"Підрозділи Сил спеціальних операцій проводять Middle Strike удари по об’єктах ворога на окупованій території України. Підпільники Руху опору сприяли успіху цієї серії ударів", - йдеться у повідомленні.

ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ССО уразили склад МТЗ, бази ремонту техніки та логістичний центр РФ у Криму і на Запоріжжі.

Також нещодавно було уражено РЛС у Севастополі та арсенал на Донеччині.

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