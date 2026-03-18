Уражено базу підрозділу "Рубікон" у Донецьку та ворожі склади у Вільному, - ССО. ВIДЕО
Сили спеціальних операцій провели серію Middle Strike ударів по ворожих об’єктах в окупованій Донеччині у ніч на 18 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.
Що уражено?
Як зазначається, у Донецьку далекобійні дрони ССО уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" та елемент управління цим підрозділом. Також в окупованому місті уражено координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем ворога.
В окупованому селищі Вільне уражено склади боєприпасів, майна та техніки, а також місце накопичення та розподілу боєприпасів.
"Підрозділи Сил спеціальних операцій проводять Middle Strike удари по об’єктах ворога на окупованій території України. Підпільники Руху опору сприяли успіху цієї серії ударів", - йдеться у повідомленні.
ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України.
Що передувало?
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