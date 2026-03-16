ССО уразили склад МТЗ, бази ремонту техніки та логістичний центр РФ у Криму і на Запоріжжі. ВIДЕО

Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ за три дні провели серію уражень військових об’єктів противника на окупованих територіях Криму та Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Ураження в Криму

Як зазначається, успішно уражено склад МТЗ на аеродромі "Херсонес", генератор та комутаційну ворожих станцій радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки в окупованому Севастополі.

Удари по Запорізькій області

На окупованій території Запорізької області уражено ворожу базу ремонту пошкодженої броньованої техніки в Якимівці, в Андріївці вдарили по базі технічного обслуговування та складу матеріально-технічного забезпечення, озброєння й військової техніки, а в Берестовому завдали ударів по логістичному центру противника.

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Удари середньої дальності ССО

Middle-strike удари середньої дальності проводяться вглиб окупованої ворогом території України до кількох сотень кілометрів.

Цій серії уражень підрозділам Middle-stike ССО сприяв Рух опору, чиї підпільники слідкують за ворожими об’єктами на тимчасово окупованих територіях України.

Ураження ворожих аеродромів, арсеналів, засобів РЕБ та РЕР підриває спроможності противника. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України.

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