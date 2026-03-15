Уражено ворожі РЛС "Противник", "Пароль" та пускову установку ЗРК С-400 "Тріумф", - Генштаб
У ніч на 15 березня 2026 року підрозділи Сил оборони уразили радіолокаційні станції 59Н6-Е "Противник" та 73Е6 "Пароль" у районі Лібкнехтівки у тичасово окупованому українському Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Ураження С-400 "Тріумф"
Крім того, як зазначається, зафіксовано ураження пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" поблизу Дальнього (ТОТ АР Крим).
Масштаби завданих збитків уточнюються.
Ураження РЛК "Валдай"
Водночас встановлено, що в результаті ураження 10 березня 2026 року радіолокаційного комплексу "Валдай" у районі Приморського (ТОТ АР Крим) підтверджено його значне пошкодження.
"Системне ураження засобів протиповітряної оборони противника суттєво знижує його спроможності щодо контролю повітряного простору та прикриття інших військових об’єктів", - наголошують у Генштабі.
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