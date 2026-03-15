Поражены вражеские РЛС "Противник", "Пароль" и пусковая установка ЗРК С-400 "Триумф", — Генштаб

удар по РЛС

В ночь на 15 марта 2026 года подразделения Сил обороны нанесли удар по радиолокационным станциям 59Н6-Е "Противник" и 73Е6 "Пароль" в районе Либкнехтовки на временно оккупированной территории украинского Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Поражение С-400 "Триумф"

Кроме того, как отмечается, зафиксировано поражение пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" вблизи Дальнего (ВОТ АР Крым).

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Поражение РЛК "Валдай"

В то же время установлено, что в результате поражения 10 марта 2026 года радиолокационного комплекса "Валдай" в районе Приморского (ВОТ АР Крым) подтверждено его значительное повреждение.

"Системное поражение средств противовоздушной обороны противника существенно снижает его способности по контролю воздушного пространства и прикрытию других военных объектов", - отмечают в Генштабе.

73** "Пароль" це наземний радіозапрощик)) но все одно непогано...
15.03.2026 11:39 Ответить
Кацапи думали що зроблять з Криму військову базу,а зробили чорну діру.Флот звідти зник,зараз зникає ППО.А без ППО зникне все що має відношення до війни.
15.03.2026 11:42 Ответить
Тому уський трамп і **********, визнання Криму расіянським- це дасть їм можливість, відключити старлінки, на величезній території...
15.03.2026 12:37 Ответить
 
 