Поражен вражеский склад боеприпасов в оккупированном Должанске в Луганской области, - СМИ. ВИДЕО

В оккупированном Должанске в Луганской области, вероятно, был поражён склад боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

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Первые подробности

"ВСУ, вероятно, нанесли удар по складу боеприпасов в оккупированном Должанске (Свердловске) Луганской области Украины", — говорится в сообщении.

Также опубликовано видео, на котором запечатлены пожар, яркие вспышки и искры, разлетающиеся в разные стороны. Боеприпасы детонируют прямо в воздухе, и время от времени ночное небо озаряется ярким сиянием. Все это сопровождается серией мощных взрывов, раздающихся один за другим.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что ночью 15 марта беспилотники атаковали Краснодарский край, горит нефтебаза под Тихорецком, повреждена ЛЭП.

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