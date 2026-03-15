Поражен вражеский склад боеприпасов в оккупированном Должанске в Луганской области, - СМИ. ВИДЕО
В оккупированном Должанске в Луганской области, вероятно, был поражён склад боеприпасов российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
Первые подробности
"ВСУ, вероятно, нанесли удар по складу боеприпасов в оккупированном Должанске (Свердловске) Луганской области Украины", — говорится в сообщении.
Также опубликовано видео, на котором запечатлены пожар, яркие вспышки и искры, разлетающиеся в разные стороны. Боеприпасы детонируют прямо в воздухе, и время от времени ночное небо озаряется ярким сиянием. Все это сопровождается серией мощных взрывов, раздающихся один за другим.
Что предшествовало?
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