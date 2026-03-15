Уражено ворожий склад боєприпасів в окупованому Довжанську на Луганщині, - ЗМІ. ВIДЕО
В окупованому Довжанську на Луганщині, ймовірно, уражено склад боєприпасів російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Перші деталі
"ЗСУ, ймовірно, завдали удару по складу боєприпасів в окупованому Довжанську (Свердловську) Луганської області України", - йдеться у повідомленні.
Також опубліковано відео, на якому зафіксовано пожежу, яскраві спалахи та іскри, які розлітаються в різні боки. Боєприпаси детонують просто в повітрі, і час від часу нічне небо спалахує яскравою загравою. Усе це супроводжується серією потужних вибухів, які лунають один за одним.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що вночі 15 березня безпілотники атакували Краснодарський край, горить нафтобаза під Тихорецьком, пошкоджено ЛЕП.
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