Уражено ворожий склад боєприпасів в окупованому Довжанську на Луганщині, - ЗМІ. ВIДЕО

В окупованому Довжанську на Луганщині, ймовірно, уражено склад боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Перші деталі

"ЗСУ, ймовірно, завдали удару по складу боєприпасів в окупованому Довжанську (Свердловську) Луганської області України", - йдеться у повідомленні.

Також опубліковано відео, на якому зафіксовано пожежу, яскраві спалахи та іскри, які розлітаються в різні боки. Боєприпаси детонують просто в повітрі, і час від часу нічне небо спалахує яскравою загравою. Усе це супроводжується серією потужних вибухів, які лунають один за одним.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вночі 15 березня безпілотники атакували Краснодарський край, горить нафтобаза під Тихорецьком, пошкоджено ЛЕП.

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