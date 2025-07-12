Беспилотник упал на спорткомплекс "Белгород-Арена". Начался пожар. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен взрыв в спорткомплексе "Белгород-Арена" в России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что причина взрыва - падение беспилотника. На территории спорткомплекса начался пожар.
Топ комментарии
+10 Ярослав Кийко
показать весь комментарий12.07.2025 12:33 Ответить Ссылка
+9 Дефіцит Потужності
показать весь комментарий12.07.2025 12:25 Ответить Ссылка
+5 vsbu vsbu
показать весь комментарий12.07.2025 12:30 Ответить Ссылка
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Оце й є "потужна відповідь" на кацапські "шлюхєди" на четвертий рік повномасштабної війни?
Єта "двіжуха", котору вам ваш )(уйло обіцяв!