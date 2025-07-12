Беспилотник упал на спорткомплекс "Белгород-Арена". Начался пожар. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен взрыв в спорткомплексе "Белгород-Арена" в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что причина взрыва - падение беспилотника. На территории спорткомплекса начался пожар.

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