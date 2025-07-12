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Новости Видео Атака беспилотников на Россию
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Беспилотник упал на спорткомплекс "Белгород-Арена". Начался пожар. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен взрыв в спорткомплексе "Белгород-Арена" в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что причина взрыва - падение беспилотника. На территории спорткомплекса начался пожар.

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Автор: 

стадион (185) дроны (4280) Белгород (459)


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Топ комментарии
+10
А хіба не помітно...
Оце й є "потужна відповідь" на кацапські "шлюхєди" на четвертий рік повномасштабної війни?
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12.07.2025 12:33 Ответить
+9
Потужне ураження, будівля відновленню не підлягає, є жертви.
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12.07.2025 12:25 Ответить
+5
"Што ж ета такоє...???" ой-ой-ой...а кіто ета сдєлал?
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12.07.2025 12:30 Ответить
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Які можуть бути арени під час війни !
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12.07.2025 12:23 Ответить
Спортивные арены это военный объект потому что все спортсмены по время войны превращаются в военных!
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12.07.2025 12:40 Ответить
Потужне ураження, будівля відновленню не підлягає, є жертви.
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12.07.2025 12:25 Ответить
Це сарказм?
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12.07.2025 12:26 Ответить
А хіба не помітно...
Оце й є "потужна відповідь" на кацапські "шлюхєди" на четвертий рік повномасштабної війни?
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12.07.2025 12:33 Ответить
"Што ж ета такоє...???" ой-ой-ой...а кіто ета сдєлал?
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12.07.2025 12:30 Ответить
Та всю рф начасі на Донбас Арену перетворити..
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12.07.2025 12:33 Ответить
Что такое, что такое? Это СВО по плану. "Движуха" это
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12.07.2025 12:34 Ответить
Белгород не сламать
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12.07.2025 12:40 Ответить
А нафіга кацапам "Бєлгород-Арена"?! Їм треба "Бєлгород-Вотка" !
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12.07.2025 12:42 Ответить
это сво...
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12.07.2025 12:43 Ответить
- Ойойой, что ж єта такоє? -
Єта "двіжуха", котору вам ваш )(уйло обіцяв!
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12.07.2025 12:45 Ответить
 
 