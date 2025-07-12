Безпілотник упав на спорткомплекс "Бєлгород-Арена". Розпочалася пожежа. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований вибух у спорткомплексі "Бєлгород-Арена" у Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що причина вибуху - падіння безпілотника. На території спорткомплексу розпочалася пожежа.
Топ коментарі
+10 Ярослав Кийко
показати весь коментар12.07.2025 12:33 Відповісти Посилання
+9 Дефіцит Потужності
показати весь коментар12.07.2025 12:25 Відповісти Посилання
+5 vsbu vsbu
показати весь коментар12.07.2025 12:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оце й є "потужна відповідь" на кацапські "шлюхєди" на четвертий рік повномасштабної війни?
Єта "двіжуха", котору вам ваш )(уйло обіцяв!