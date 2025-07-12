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Новини Відео Атака безпілотників на Росію
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Безпілотник упав на спорткомплекс "Бєлгород-Арена". Розпочалася пожежа. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований вибух у спорткомплексі "Бєлгород-Арена" у Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що причина вибуху - падіння безпілотника. На території спорткомплексу розпочалася пожежа.

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Автор: 

стадіон (102) дрони (5095) Бєлгород (514)


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Топ коментарі
+10
А хіба не помітно...
Оце й є "потужна відповідь" на кацапські "шлюхєди" на четвертий рік повномасштабної війни?
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12.07.2025 12:33 Відповісти
+9
Потужне ураження, будівля відновленню не підлягає, є жертви.
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12.07.2025 12:25 Відповісти
+5
"Што ж ета такоє...???" ой-ой-ой...а кіто ета сдєлал?
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12.07.2025 12:30 Відповісти
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Які можуть бути арени під час війни !
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12.07.2025 12:23 Відповісти
Спортивные арены это военный объект потому что все спортсмены по время войны превращаются в военных!
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12.07.2025 12:40 Відповісти
Потужне ураження, будівля відновленню не підлягає, є жертви.
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12.07.2025 12:25 Відповісти
Це сарказм?
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12.07.2025 12:26 Відповісти
А хіба не помітно...
Оце й є "потужна відповідь" на кацапські "шлюхєди" на четвертий рік повномасштабної війни?
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12.07.2025 12:33 Відповісти
"Што ж ета такоє...???" ой-ой-ой...а кіто ета сдєлал?
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12.07.2025 12:30 Відповісти
Та всю рф начасі на Донбас Арену перетворити..
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12.07.2025 12:33 Відповісти
Что такое, что такое? Это СВО по плану. "Движуха" это
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12.07.2025 12:34 Відповісти
Белгород не сламать
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12.07.2025 12:40 Відповісти
А нафіга кацапам "Бєлгород-Арена"?! Їм треба "Бєлгород-Вотка" !
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12.07.2025 12:42 Відповісти
это сво...
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12.07.2025 12:43 Відповісти
- Ойойой, что ж єта такоє? -
Єта "двіжуха", котору вам ваш )(уйло обіцяв!
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12.07.2025 12:45 Відповісти
 
 