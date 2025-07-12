Безпілотник упав на спорткомплекс "Бєлгород-Арена". Розпочалася пожежа. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований вибух у спорткомплексі "Бєлгород-Арена" у Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що причина вибуху - падіння безпілотника. На території спорткомплексу розпочалася пожежа.

Дивіться: Хімзавод загорівся у російському Шебекіно на Бєлгородщині після атаки БПЛА. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стадіон "Шахтар" в окупованому Донецьку заріс деревами та бур’янами. ВIДЕО