Стадіон "Шахтар" в окупованому Донецьку заріс деревами та бур’янами. ВIДЕО

Стадіон "Шахтар" в окупованому Донецьку перебуває у занедбаному стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за дев'ять років окупації арена заросла деревами та бур'янами.

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Стадіон "Шахтар" збудований у 1936 році, а 2000 цей об'єкт реконструювали та встановили індивідуальні пластикові сидіння і зараз він розрахований на 31 718 місць. У 2003 році на стадіоні "Шахтар" національна збірна України з футболу провела два матчі - товариський зі збірною Румунії та кваліфікаційний до Чемпіонату Європи з командою Північної Ірландії.

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