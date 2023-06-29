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Стадіон "Шахтар" в окупованому Донецьку заріс деревами та бур’янами. ВIДЕО

Стадіон "Шахтар" в окупованому Донецьку перебуває у занедбаному стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за дев'ять років окупації арена заросла деревами та бур'янами.

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Стадіон "Шахтар" збудований у 1936 році, а 2000 цей об'єкт реконструювали та встановили індивідуальні пластикові сидіння і зараз він розрахований на 31 718 місць. У 2003 році на стадіоні "Шахтар" національна збірна України з футболу провела два матчі - товариський зі збірною Румунії та кваліфікаційний до Чемпіонату Європи з командою Північної Ірландії.

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Донецьк (948) спорт (1629) стадіон (100) Шахтар (176)


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Топ коментарі
+71
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29.06.2023 15:04
+48
Просто там поселился - узкий мир.
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29.06.2023 15:00
+47
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29.06.2023 15:07
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Просто там поселился - узкий мир.
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29.06.2023 15:00 Відповісти
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29.06.2023 15:04 Відповісти
Це не стадіон "Шахтар". Навіщо людей дурити на Цензорі, вистачає і без нього.
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29.06.2023 16:09 Відповісти
Це стадіон Шахтар. Той, що Ви маєте на увазі, називається Донбас-арена.
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29.06.2023 16:24 Відповісти
Може він донбасянин ....
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29.06.2023 18:39 Відповісти
Орки. Йо#ана орда...
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29.06.2023 15:00 Відповісти
Зато они смогли посадить милярд деревьев, в отличии от бубы который ниодного не посадил
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29.06.2023 15:22 Відповісти
вава - натура захоплююча, ось воно і захопилося асфальтом
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29.06.2023 15:39 Відповісти
А не втік тому, що коровай на вишитому рушнику ... !
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29.06.2023 17:08 Відповісти
асвабаділі.
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29.06.2023 15:02 Відповісти
Просто хозяину стадиона до 2014 не засунули свисток в одно место....
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29.06.2023 15:05 Відповісти
А хто хазяїн стадіона "Шахтар"?
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29.06.2023 17:02 Відповісти
Тут потрібно просто побібікать
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29.06.2023 17:09 Відповісти
зато бєз бІндєр!,(,
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29.06.2023 15:06 Відповісти
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29.06.2023 15:07 Відповісти
это старая добрая классика
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29.06.2023 15:23 Відповісти
це круто !!!!!!!!!!!!!))))))))))
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29.06.2023 15:32 Відповісти
в голові в тебе вірусня
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29.06.2023 18:47 Відповісти
Кацапи тепер проводять тут олімпійські ігри Новососії по маскуванню у посадках та викопуванні нір, бо кидатись коров'ячими ляпахами заважають дерева. Вітрина рузького мира.
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29.06.2023 15:07 Відповісти
А как же теперь дамбасчане без сваей любімай футбольнай каманди, без Ріната?
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29.06.2023 15:10 Відповісти
То був стадіон ФК Металург.
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29.06.2023 16:00 Відповісти
ты ЭТИХ людей дамбасчанами обозвал, ублюдок?
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29.06.2023 16:17 Відповісти
....прийшла россея зі своїм рузким миром і повна дупа.....АЛЕ ЗГАДАЄМО ХТО КРИЧАВ ПУТІН ПРИЙДИ ...ТІ Ж ЖИТЕЛІ ДОНЕЦЬКА.....ТЕПЕР ХАЙ ЖИВУТЬ З ЦИМ ДО ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНОЮ...
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29.06.2023 15:12 Відповісти
на, згадай и попробуй сосчитать, ушлепок. Сколько вас, считающих, что именно вопли пары бабулек, нанятых поорать на камеры "путинвведи!" - это мнение ВСЕХ жителей Донбасса.
наверное,херсонцы, мелитопольцы, жители сумской, запорожской, николаевской, харьковской, черниговской и киевской областей - тоже звали путина и поэтому он и приперся?
да нет. они приперлись просто потому что МОГЛИ. и ушли - потому что их УШЛИ, тк появились на то силы и средства.
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29.06.2023 16:21 Відповісти
Так ті "бабульки" (і не тільки "бабульки) і зараз є в тому ж Чернігові чи Києві Просто вони зараз "язики в жопу позатягували"! А поміняється ситуація - так подістають зі сховків зошити з списками "бандер" та доказами їх "вины перед Рассеей" (Подібний зошит тримали в руках сусіди одної бабки - коли привезли їй у лікарню чистий одяг, після отрманого нею поранення в результаті російського обстрілу Чернігова! Все було: номер квартири, ПІБ, дата народження, рід занять І, головне - що саме казав проти РОсії та Путіна!)
І ніякі сотні мітингуючих за Україну цей "зошит" не переборють Як там казав Мюллер у "Сімнадцяти миттєвостях весни: "МИ буде там, де хтось першим вигукне "Хайль"! " От вони і вигукнули! І кричать це вже три десятки років - користуючись "демократією"
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30.06.2023 06:35 Відповісти
ТРЕБА до земельки даунєтск зносити й Юзівку відновлювати... А поголів'я нагнане за совка ГНАТИ на "родіну" ******... і НЕ шкодувати! Якшо не хочемо, би через покоління все знову повторювалось...
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29.06.2023 15:13 Відповісти
пдр а вот тебе Луганск в апреле 2014 года. вы жрете российскую пропаганду, которая уверяет что весь Донбас мечтал жить в Раше - не хуже россиян. Рискну предпорложить, что таких в Укнаине примерно 73%. а то и больше.
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29.06.2023 16:24 Відповісти
то що люди хотiли язык - то ТАК, а ось Рашу НЕ ХОТIЛИ! Хотiли щоб бути в Украiнi i щоб був язык.
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29.06.2023 18:20 Відповісти
"Спочатку до нас заходить Алла Пугачова
Потім - група "Любе"
А потім - Гіркін з автоматом!"
(Ада Роговцева)
У тебе - прямо, як в старому анекдоті: Виїхала пара на пікнік Ну випили, закусили Дійшла справа до "перепихона" Тільки справа дійшла до "конкретики" - чоловіка за головку члена бджола вкусила Болить, розпух А дама "желають"!!!
Якось справився чоловік
На другий день приїхали до лікаря Розповіли про подію Той питає:
- Від мене що вимагається?
- Біль приберіть, а набряк та припухлість - залиште!"
Невже не зрозуміло що "русский язик" приходить разом з "русским миром"? А він в себе включає придушення свобод , злидні, грабунки, "беспрєдел" та війну?
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30.06.2023 06:44 Відповісти
лайно стається, коли припиняєш "кормІть бандеровцев" , але невиліковні лугандонські жлоби-какаразніци однаково зроблять дебільні висновки
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29.06.2023 15:14 Відповісти
ты ЭТИХ людей предлагаешь не жалеть и гнать? дорасти сначала до них. 28 апреля 2014 года
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29.06.2023 16:22 Відповісти
..спокуха, ліворуціонер, якого "8 лЄт дамбілі бамбас"... сам - донецький і дещо знаю особисто..
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29.06.2023 16:32 Відповісти
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА есть? сравни два фото - с бабками и с украинцами на митинге. ты МЕНЯ и таких как ОНИ назвал ехидно "революционерами". Те кто вышел на два Майдана в Киеве - тебе тоже "революцинеры, хихи"?
ты - кремлевская подстилка на службе у пригожина и путина, подонок. благодаря таким как ты украинцы считают что "на донбассе живут только любители путина так зачем его освобождать?"
умный человек рвал бы на себе рубаху, доказывая, что это не так, даже если бы бы это было правдой.
но на фото - доказательства что ты БРЕШЕШЬ, пропагандистсткая российская сволочь.
посчитай бабок на фотке другого провокатора Романа с камнем и здесь.
да уж, украинцы даже на СВОИХ ошибках не учатся.. все печально.
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29.06.2023 16:41 Відповісти
..нас рать..
- притомні і так усе розуміють, а чорноротим жлобам, вумним дебілам, однаково нічого не доведеш.. далеко й не треба ходити
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29.06.2023 17:12 Відповісти
Донбас хотiв язык, а Рашу не хотiв.
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29.06.2023 18:22 Відповісти
зажравшийся "пролєтаріат" Донбасу хотів "все і одразу" (саме так і обіцяло телебачення ригов-комуністів) і кожному в обидві руки, бо просто так - мало.. і ще шоб городські могли законно плювати на сільских, "людей другого сорту"..
сільский Донбас, до речі, досить україномовний, а коли був ще малим, так навіть дуже україномовний, не гірше за Полтавщину..
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29.06.2023 19:02 Відповісти
А як же 142 процентний референдум за незалежність бамбаса??Також провокатор придумав??
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29.06.2023 19:42 Відповісти
А де ці люди ЗАРАЗ?
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30.06.2023 06:45 Відповісти
ацвабадітєлі ацвабаділі...
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29.06.2023 15:31 Відповісти
Чего хотели то и получили!👍
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29.06.2023 15:33 Відповісти
точно хотели?
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29.06.2023 16:42 Відповісти
Тьі, Беляков, не истери, а спокойно жди конца войньі и ... ЛЮСТРАЦИИ. Одномоментной, поголовной и безжалостной. Каждьій ответит за свойо.
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29.06.2023 17:04 Відповісти
та вiдкрий кордон i буде щастя всiм. Донбас хотiв язик, а Рашу не хотiв.
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29.06.2023 18:23 Відповісти
кордон там із Рашою відкритий, їдь туди й буде щастя тобі. Повні штани.
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29.06.2023 20:21 Відповісти
Бомбас хотів +200 гривень до зп від *****, а він їх на м'ясо відправив
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30.06.2023 00:28 Відповісти
Нічого "Скинемся всем миром " . Ахметка ж постраждав , втратив майно.
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29.06.2023 15:35 Відповісти
У Ахметова была своя игрушка "Донбасс Арена" "Шахтёр" ещё в 90-тых начал загибаться. Городу он просто стал не нужен. Последнее его использование - это фан зона в Евро 2012.
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29.06.2023 16:07 Відповісти
ЗатоБізБіндерСукана....🤣🤣🤣
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29.06.2023 15:41 Відповісти
І зажили "по багатому".
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29.06.2023 15:49 Відповісти
Нічого страшного Ахметка украдет еще один!!!!
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29.06.2023 15:45 Відповісти
А з праклятимі біндєравцами приймали чемпіонат Європи.
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29.06.2023 15:51 Відповісти
На "Донбасс Арене".
Стадион "Шахтёр" это время Старухина, Звягинцева и братьев Чановых.
"Наш Старухин головой забивает как ногой"
Я, маленьким, на Кирша его "шаху" помогал из ставка вытаскивать.
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29.06.2023 16:13 Відповісти
"путен, ввєді вайска, раіся-раіся, фістінг нє прайдьот" --- скандували ,аж щурячі буркала понавилазили. Говноголові пердюки, накликали ,нах. Який футбол був! Які емоції! Яка жага перемоги! Ото було правильне протистояння, футбольне. Нє, всьо попаскудить нада було, шо кацапам заздрісним ,шо нашим невиліковним. Гнидь болотна.
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29.06.2023 15:52 Відповісти
кто конкретно это скандировал? что-то я не видел на фото больше 5-6 полоумных бабок
а вот эот видел своими глазами в Луганске в апреле 14 года
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29.06.2023 16:25 Відповісти
Хорошее место для складирования кацапотухляка при нашем наступлении и возвращении Донецка!
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29.06.2023 16:00 Відповісти
Тепер схожий на закинутий зоопарк
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29.06.2023 16:07 Відповісти
Це не стадіон "Шахтар". Навіщо людей дурити на Цензорі, вистачає і без нього.
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29.06.2023 16:07 Відповісти
Шахтёр - снято со стороны шахты Горького.
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29.06.2023 16:16 Відповісти
именно так он и называется. на нём еще Ахметов взорвал Брагина
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29.06.2023 16:55 Відповісти
Отличные (и бесплатные) декорации у фильму "Ходячие мертвецы: десять лет после ЛЮДЕЙ"!
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29.06.2023 16:12 Відповісти
Природа страшна сила
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29.06.2023 16:45 Відповісти
2-3 года и лес если не заниматься
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29.06.2023 16:52 Відповісти
Я тоже сначала подумал что Донбас-арена уже до трухи развалилась. Это действительно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA) другой стадион . Похоже что искатели унитазов и метала там тоже побывали. Ещё лет 10 в том же духе и там на руинах лес будет расти.
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29.06.2023 17:35 Відповісти
ветки торчат ..зомбе акпоалепсес
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29.06.2023 17:55 Відповісти
Красіво. В кращих традиціях пабєдітєлей. Гівна тільки на сцені не вистачає.
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29.06.2023 18:21 Відповісти
Ну хер с ним !!Всё равно этот стадион построен на украденные у украинского народа деньги!!.. Зеленский ещё подкинет пару миллиардов!!!
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29.06.2023 18:28 Відповісти
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29.06.2023 18:44 Відповісти
Це не стадіон Шахтар, який знаходиться в центрі Донецька.
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29.06.2023 19:26 Відповісти
Я когда то на Старухина туда ходил .
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29.06.2023 19:31 Відповісти
Загони для проросійськоі скотини там потрібні а не стадіон!!!
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30.06.2023 08:04 Відповісти
 
 