Стадіон "Шахтар" в окупованому Донецьку заріс деревами та бур’янами. ВIДЕО
Стадіон "Шахтар" в окупованому Донецьку перебуває у занедбаному стані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за дев'ять років окупації арена заросла деревами та бур'янами.
Стадіон "Шахтар" збудований у 1936 році, а 2000 цей об'єкт реконструювали та встановили індивідуальні пластикові сидіння і зараз він розрахований на 31 718 місць. У 2003 році на стадіоні "Шахтар" національна збірна України з футболу провела два матчі - товариський зі збірною Румунії та кваліфікаційний до Чемпіонату Європи з командою Північної Ірландії.
Топ коментарі
+71 Роман с камнем
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+48 Garinich
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+47 Роман с камнем
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наверное,херсонцы, мелитопольцы, жители сумской, запорожской, николаевской, харьковской, черниговской и киевской областей - тоже звали путина и поэтому он и приперся?
да нет. они приперлись просто потому что МОГЛИ. и ушли - потому что их УШЛИ, тк появились на то силы и средства.
І ніякі сотні мітингуючих за Україну цей "зошит" не переборють Як там казав Мюллер у "Сімнадцяти миттєвостях весни: "МИ буде там, де хтось першим вигукне "Хайль"! " От вони і вигукнули! І кричать це вже три десятки років - користуючись "демократією"
Потім - група "Любе"
А потім - Гіркін з автоматом!"
(Ада Роговцева)
У тебе - прямо, як в старому анекдоті: Виїхала пара на пікнік Ну випили, закусили Дійшла справа до "перепихона" Тільки справа дійшла до "конкретики" - чоловіка за головку члена бджола вкусила Болить, розпух А дама "желають"!!!
Якось справився чоловік
На другий день приїхали до лікаря Розповіли про подію Той питає:
- Від мене що вимагається?
- Біль приберіть, а набряк та припухлість - залиште!"
Невже не зрозуміло що "русский язик" приходить разом з "русским миром"? А він в себе включає придушення свобод , злидні, грабунки, "беспрєдел" та війну?
ты - кремлевская подстилка на службе у пригожина и путина, подонок. благодаря таким как ты украинцы считают что "на донбассе живут только любители путина так зачем его освобождать?"
умный человек рвал бы на себе рубаху, доказывая, что это не так, даже если бы бы это было правдой.
но на фото - доказательства что ты БРЕШЕШЬ, пропагандистсткая российская сволочь.
посчитай бабок на фотке другого провокатора Романа с камнем и здесь.
да уж, украинцы даже на СВОИХ ошибках не учатся.. все печально.
- притомні і так усе розуміють, а чорноротим жлобам, вумним дебілам, однаково нічого не доведеш.. далеко й не треба ходити
сільский Донбас, до речі, досить україномовний, а коли був ще малим, так навіть дуже україномовний, не гірше за Полтавщину..
Стадион "Шахтёр" это время Старухина, Звягинцева и братьев Чановых.
"Наш Старухин головой забивает как ногой"
Я, маленьким, на Кирша его "шаху" помогал из ставка вытаскивать.
а вот эот видел своими глазами в Луганске в апреле 14 года