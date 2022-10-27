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Новини Окуповані території
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Окупанти хочуть знести в Луганську стадіон "Авангард"

луганськ,авангард,стадіон

Окупанти у Луганську хочуть знести стадіон "Авангард" та на його місці збудувати нову арену.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Як повідомив так званий "перший заступник міністра культури, спорту та молоді" так званої "ЛНР" Олександр Корнієнко, будівельні роботи розпочнуться наступного року.

Стадіон "Авангард" збудований у 1951 році. До окупації Луганська там проводила домашні матчі "Зоря".

Після вимушеного переїзду клубу у 2014 році "Зоря" грала свої домашні матчі у Запоріжжі. Цього сезону клуб із Луганська заявив домашньою ареною стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві.

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Автор: 

Луганськ (576) окупація (6685) стадіон (99)


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Топ коментарі
+19
крематорій для своїх дохляків збудуйте..вже немає де закопувати-смердять на всю Україну
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27.10.2022 18:16
+15
В Луганську? Збудувати?
Вже смішно...
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27.10.2022 18:17
+13
Не маю сумніву що Луганськ буде звільнено набагато скоріше ніж дурні кацапи собі це уявпяють...
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27.10.2022 18:16
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Не маю сумніву що Луганськ буде звільнено набагато скоріше ніж дурні кацапи собі це уявпяють...
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27.10.2022 18:16 Відповісти
крематорій для своїх дохляків збудуйте..вже немає де закопувати-смердять на всю Україну
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27.10.2022 18:16 Відповісти
В Луганську? Збудувати?
Вже смішно...
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27.10.2022 18:17 Відповісти
ахахаха они что, петушиные бои с участием местного населения собрались делать ? ))))))))
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27.10.2022 18:18 Відповісти
для каких таких футбольных чемпионатов они собрались строить новый стадион? И кто ходить туда будет во времена когда в Луганске покушать не за что?
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27.10.2022 18:20 Відповісти
Встигнуть тільки ЗНЕСТИ ...
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27.10.2022 18:21 Відповісти
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27.10.2022 19:12 Відповісти
лугандон-арена...
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27.10.2022 18:23 Відповісти
"террористическая организация стадион "авангард" внесена в "единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством террористическими" и подлежит сносу" - мабуть десь так сформулюють. по дєдовські, по скрєпнаму ))
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27.10.2022 18:23 Відповісти
А нех...!!!
Все чужое, западное, тлетворное. Все заимствованное.
Футбол английский, хоккей канадский, баскетбол и волейбол американские.
Свое играйте, родное, русское, типа лапты и городков и самый исконно-русский спорт - стенка на стенку, деревня на деревню
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27.10.2022 18:24 Відповісти
У першу СВ в таборах для російських полонених на території Німеччини полонені тільки тим і займалися що мастурбували один одному. Так що пісюн вам в руки кацапи
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28.10.2022 02:15 Відповісти
Він що, з кольорового металу?
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27.10.2022 18:34 Відповісти
Пусть сносят. При любом исходе ни футбола, ни о спорте вообще речи нет на 10 лет запросто.
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27.10.2022 19:21 Відповісти
 
 