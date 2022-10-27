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Окупанти хочуть знести в Луганську стадіон "Авангард"
Окупанти у Луганську хочуть знести стадіон "Авангард" та на його місці збудувати нову арену.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Як повідомив так званий "перший заступник міністра культури, спорту та молоді" так званої "ЛНР" Олександр Корнієнко, будівельні роботи розпочнуться наступного року.
Стадіон "Авангард" збудований у 1951 році. До окупації Луганська там проводила домашні матчі "Зоря".
Після вимушеного переїзду клубу у 2014 році "Зоря" грала свої домашні матчі у Запоріжжі. Цього сезону клуб із Луганська заявив домашньою ареною стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві.
Топ коментарі
+19 Alex Sav #513490
показати весь коментар27.10.2022 18:16
+15 ViktorXP
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+13 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар27.10.2022 18:16
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