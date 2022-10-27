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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты хотят снести в Луганске стадион "Авангард"

луганськ,авангард,стадіон

Оккупанты в Луганске хотят снести стадион "Авангард" и на его месте построить новую арену.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Как сообщил так называемый первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи так называемой ЛНР Александр Корниенко, строительные работы начнутся в следующем году.

Стадион "Авангард" был построен в 1951 году. До оккупации Луганска там проводила домашние матчи "Заря".

После вынужденного переезда клуба в 2014 году "Заря" играла свои домашние матчи в Запорожье. В этом сезоне клуб из Луганска заявил на домашней арене стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве.

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Луганск (3164) оккупация (10135) стадион (185)


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Топ комментарии
+19
крематорій для своїх дохляків збудуйте..вже немає де закопувати-смердять на всю Україну
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27.10.2022 18:16
+15
В Луганську? Збудувати?
Вже смішно...
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27.10.2022 18:17
+13
Не маю сумніву що Луганськ буде звільнено набагато скоріше ніж дурні кацапи собі це уявпяють...
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27.10.2022 18:16
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Не маю сумніву що Луганськ буде звільнено набагато скоріше ніж дурні кацапи собі це уявпяють...
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27.10.2022 18:16 Ответить
крематорій для своїх дохляків збудуйте..вже немає де закопувати-смердять на всю Україну
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27.10.2022 18:16 Ответить
В Луганську? Збудувати?
Вже смішно...
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27.10.2022 18:17 Ответить
ахахаха они что, петушиные бои с участием местного населения собрались делать ? ))))))))
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27.10.2022 18:18 Ответить
для каких таких футбольных чемпионатов они собрались строить новый стадион? И кто ходить туда будет во времена когда в Луганске покушать не за что?
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27.10.2022 18:20 Ответить
Встигнуть тільки ЗНЕСТИ ...
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27.10.2022 18:21 Ответить
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27.10.2022 19:12 Ответить
лугандон-арена...
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27.10.2022 18:23 Ответить
"террористическая организация стадион "авангард" внесена в "единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством террористическими" и подлежит сносу" - мабуть десь так сформулюють. по дєдовські, по скрєпнаму ))
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27.10.2022 18:23 Ответить
А нех...!!!
Все чужое, западное, тлетворное. Все заимствованное.
Футбол английский, хоккей канадский, баскетбол и волейбол американские.
Свое играйте, родное, русское, типа лапты и городков и самый исконно-русский спорт - стенка на стенку, деревня на деревню
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27.10.2022 18:24 Ответить
У першу СВ в таборах для російських полонених на території Німеччини полонені тільки тим і займалися що мастурбували один одному. Так що пісюн вам в руки кацапи
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28.10.2022 02:15 Ответить
Він що, з кольорового металу?
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27.10.2022 18:34 Ответить
Пусть сносят. При любом исходе ни футбола, ни о спорте вообще речи нет на 10 лет запросто.
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27.10.2022 19:21 Ответить
 
 