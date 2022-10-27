Оккупанты хотят снести в Луганске стадион "Авангард"
Оккупанты в Луганске хотят снести стадион "Авангард" и на его месте построить новую арену.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
Как сообщил так называемый первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи так называемой ЛНР Александр Корниенко, строительные работы начнутся в следующем году.
Стадион "Авангард" был построен в 1951 году. До оккупации Луганска там проводила домашние матчи "Заря".
После вынужденного переезда клуба в 2014 году "Заря" играла свои домашние матчи в Запорожье. В этом сезоне клуб из Луганска заявил на домашней арене стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве.
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