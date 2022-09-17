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Через знищення "генпрокурора" почалися розбірки серед "керівництва "ЛНР", - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганськ,лнр

Підрив так званого "генпрокурора "ЛНР" Горенка - справа рук ватажка терористів Пасічника.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорять, що "панікі нєт", але насправді окупанти та колаборанти в жаху - їм повсюди бачаться партизани, на вулицях міст все частіше з’являються жовто-блакитні стрічки, листівки-"привіти", а так званим "міліціонерам" скоро не буде на чому їздити - системно мають порізані колеса в автівках.

Окрім того, почалися внутрішні розбірки серед так званого "керівництва ленере". Вчорашній "прокурор" горенко - таки Сгоренко, та ще й разом з заступницею. Цей підрив справа рук гауляйтера Пасічника", - розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "генпрокурора "ЛНР" Горенка та його "заступницю" Стегленко знищено в результаті вибуху в окупованому Луганську

Читайте: У Луганську родини примусово мобілізованих влаштували бунт біля військової частини, окупанти кажуть, що "ситуація під контролем", - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Какое там управление ЛНР?Гопота, алкашье и наркота, в принципе как ив раше. Это лепрозорий.
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17.09.2022 10:53
+9
Нехай вони там переб'ють один одного-ЗСУ меньше роботи буде. Та й і наші суди менше під заставу відпускати будуть
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17.09.2022 11:09
+7
я тут ще вчора висловлював припущення,що це може бути боротьба Краснодонської і Станично-Луганської генпрокуратур проти Луганської генпрокуратури...)))
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17.09.2022 10:51
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Був прокурор і більше немає , печалька
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17.09.2022 10:50 Відповісти
я тут ще вчора висловлював припущення,що це може бути боротьба Краснодонської і Станично-Луганської генпрокуратур проти Луганської генпрокуратури...)))
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17.09.2022 10:51 Відповісти
Хто з них вийшой до плей-офф?
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17.09.2022 13:07 Відповісти
Какое там управление ЛНР?Гопота, алкашье и наркота, в принципе как ив раше. Это лепрозорий.
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17.09.2022 10:53 Відповісти
злочинні угрупування, які керують мададой рєспублікой па панятіям, почали розборки.
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17.09.2022 11:04 Відповісти
Нехай вони там переб'ють один одного-ЗСУ меньше роботи буде. Та й і наші суди менше під заставу відпускати будуть
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17.09.2022 11:09 Відповісти
Мо, поубивают друг друга
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17.09.2022 11:10 Відповісти
А "розборки" з-за чого саме? "Крісло ділять"? Виясняють, хто підклав бомбу? Чи шукають дурня, хто погодиться стать черговою "мішенню"?
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17.09.2022 11:11 Відповісти
Я так поняв то вони ж самі і гепнули свої? Традиції ордло не змінюютьсявже 8 років...
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17.09.2022 11:25 Відповісти
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17.09.2022 11:59 Відповісти
"Но позвольте, как же он служил в очистке ?"
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17.09.2022 13:12 Відповісти
Свої їх гехнули чи не свої - аби результат хороший!
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17.09.2022 11:59 Відповісти
Прибирають своїх співучасників
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17.09.2022 12:00 Відповісти
Война - быстрая смена погон. При Украине Сережа Горенко бумажки подносил, а здесь целый генпрокурор.
Коллаборантов полно, но самые заметные - менты, прокуроры, судьи и учителя.
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17.09.2022 12:04 Відповісти
Toad fucks viper (жаба трахає гадюку)
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17.09.2022 12:54 Відповісти
мда, раніше було: не стріляйте у візників (кучерів) і проституток - вони служать будь-якій владі. А зараз? - не стріляйте в ментів, прокурорів, суддів, вчителів... Не всі звичайно ж, але як багато саме серед цих категорій. Може в консерваторіях щось підправити треба? бо ще недавно така собі більченко вчила своїх студентів ненависті до українців. І що тому ректору було?
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17.09.2022 13:14 Відповісти
Эт точно
29.10.2021 Пенсійний фонд «ЛНР» в м. Алчевськ. Частина1. Пенсіонери-силовики (пенсии) | (3435 id = 108732) volnorez.com.ua
И это только Алчевск.
Что характерно, треть списка сидит в Киеве и получает элэнэровскую подачку.
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17.09.2022 14:00 Відповісти
Хтось заткне пельку цьому пустомелі-брехунові "гайдаю"? Послухати цього покидька, то Луганщину майже всю звільнено, а окупаційна влада сама себе з'їла. Але ж це не так.
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17.09.2022 13:43 Відповісти
Павуки в банці
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17.09.2022 15:14 Відповісти
 
 