Через знищення "генпрокурора" почалися розбірки серед "керівництва "ЛНР", - Гайдай
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Підрив так званого "генпрокурора "ЛНР" Горенка - справа рук ватажка терористів Пасічника.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Говорять, що "панікі нєт", але насправді окупанти та колаборанти в жаху - їм повсюди бачаться партизани, на вулицях міст все частіше з’являються жовто-блакитні стрічки, листівки-"привіти", а так званим "міліціонерам" скоро не буде на чому їздити - системно мають порізані колеса в автівках.
Окрім того, почалися внутрішні розбірки серед так званого "керівництва ленере". Вчорашній "прокурор" горенко - таки Сгоренко, та ще й разом з заступницею. Цей підрив справа рук гауляйтера Пасічника", - розповів очільник ОВА.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "генпрокурора "ЛНР" Горенка та його "заступницю" Стегленко знищено в результаті вибуху в окупованому Луганську
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Коллаборантов полно, но самые заметные - менты, прокуроры, судьи и учителя.
29.10.2021 Пенсійний фонд «ЛНР» в м. Алчевськ. Частина1. Пенсіонери-силовики (пенсии) | (3435 id = 108732) volnorez.com.ua
И это только Алчевск.
Что характерно, треть списка сидит в Киеве и получает элэнэровскую подачку.