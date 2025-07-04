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Хімзавод загорівся у російському Шебекіно на Бєлгородщині після атаки БПЛА. ВIДЕО
У місті Шебекіно, що розташоване у Бєлгородській області РФ, спалахнуло хімічне підприємство "Селена" після атаки безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Після удару над підприємством піднявся густий чорний дим.
Губернатор регіону В'ячеслав Гладков написав, що раніше під час атаки на сільгосппідприємство в селі Ясні Зорі нібито постраждали семеро людей.
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