Хімзавод загорівся у російському Шебекіно на Бєлгородщині після атаки БПЛА. ВIДЕО

У місті Шебекіно, що розташоване у Бєлгородській області РФ, спалахнуло хімічне підприємство "Селена" після атаки безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Після удару над підприємством піднявся густий чорний дим.

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков написав, що раніше під час атаки на сільгосппідприємство в селі Ясні Зорі нібито постраждали семеро людей.

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