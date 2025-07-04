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Новини Відео Атаки БпЛА по РФ
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Хімзавод загорівся у російському Шебекіно на Бєлгородщині після атаки БПЛА. ВIДЕО

У місті Шебекіно, що розташоване у Бєлгородській області РФ, спалахнуло хімічне підприємство "Селена" після атаки безпілотників. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Після удару над підприємством піднявся густий чорний дим.

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков написав, що раніше під час атаки на сільгосппідприємство в селі Ясні Зорі нібито постраждали семеро людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено підприємство з виробництва бойових частин до "шахедів" у Московській області, - Генштаб

Автор: 

безпілотник (4461) Бєлгород (513) Удари по РФ (400)


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файно
погріються підари
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04.07.2025 16:17 Відповісти
Мабуть шось нахімічили - хіміки
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04.07.2025 16:19 Відповісти
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04.07.2025 16:22 Відповісти
Судя по густому чёрному дыму, в Шебекино приплыл легендарный авианосец "Адмирал Кузнецов".
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04.07.2025 16:39 Відповісти
Пороблено чи "нашептали"?
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04.07.2025 16:55 Відповісти
Це ніщо, в порівнянні з Вовчанськом, від якого те ******* розташоване в декількох десятках кілометрів.
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04.07.2025 17:28 Відповісти
Таке враження шо там шини палять.
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04.07.2025 17:40 Відповісти
любо любо на таке дивитись
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04.07.2025 17:44 Відповісти
 
 