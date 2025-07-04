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Химзавод загорелся в российском Шебекино на Белгородщине после атаки БПЛА. ВИДЕО
В городе Шебекино, расположенном в Белгородской области РФ, вспыхнуло химическое предприятие "Селена" после атаки беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
После удара над предприятием поднялся густой черный дым.
Губернатор региона Вячеслав Гладков написал, что ранее во время атаки на сельхозпредприятие в селе Ясные Зори якобы пострадали семь человек.
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