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Новости Видео Атаки БпЛА по РФ
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Химзавод загорелся в российском Шебекино на Белгородщине после атаки БПЛА. ВИДЕО

В городе Шебекино, расположенном в Белгородской области РФ, вспыхнуло химическое предприятие "Селена" после атаки беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

После удара над предприятием поднялся густой черный дым.

Губернатор региона Вячеслав Гладков написал, что ранее во время атаки на сельхозпредприятие в селе Ясные Зори якобы пострадали семь человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражено предприятие по производству боевых частей для "шахедов" в Московской области, - Генштаб

Автор: 

беспилотник (3878) Белгород (458) Удары по РФ (398)


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файно
погріються підари
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04.07.2025 16:17 Ответить
Мабуть шось нахімічили - хіміки
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04.07.2025 16:19 Ответить
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04.07.2025 16:22 Ответить
Судя по густому чёрному дыму, в Шебекино приплыл легендарный авианосец "Адмирал Кузнецов".
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04.07.2025 16:39 Ответить
Пороблено чи "нашептали"?
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04.07.2025 16:55 Ответить
Це ніщо, в порівнянні з Вовчанськом, від якого те ******* розташоване в декількох десятках кілометрів.
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04.07.2025 17:28 Ответить
Таке враження шо там шини палять.
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04.07.2025 17:40 Ответить
любо любо на таке дивитись
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04.07.2025 17:44 Ответить
 
 