Дроны "Азова" разбили 5 вражеских мобильных групп ПВО в оккупированном Донецке. ВИДЕО
Силы обороны Украины продолжают методично "ослеплять" врага, уничтожая его средства противовоздушной обороны непосредственно в тыловых районах и на временно оккупированных территориях. В сети появились кадры результативной ночной работы пилотов 1-го корпуса НГУ "Азов". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Объектом охоты украинских дронов-камикадзе стали мобильные группы ПВО оккупантов, которые должны были прикрывать небо над оккупированным Донецком, но сами стали мишенями.
На обнародованном видео зафиксировано как минимум пять точных атак на мобильные огневые группы россиян.
