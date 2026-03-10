Украинские дроны поразили два автомобиля оккупантов в 50 км от линии фронта вблизи Донецка. ВИДЕО
Силы обороны Украины продолжают демонстрировать способность поражать вражеские цели на значительном расстоянии от зоны активных боевых действий. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети обнародованы кадры успешной атаки украинских беспилотников на военную технику РФ вблизи оккупированного Донецка.
Детали операции
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Локация: Поражение зафиксировано в глубоком тылу противника - в 50 километрах от текущей линии боевого столкновения.
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Цели: Объектами атаки стали два автомобиля российской армии, которые использовались для логистического обеспечения подразделений оккупантов.
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Результат: На видео видно точные попадания дронов, которые привели к значительному повреждению и выводу техники из строя.
Значение ударов на большом расстоянии
Способность украинских дронов эффективно работать на такой глубине свидетельствует об усовершенствовании систем связи и навигации, которые позволяют обходить вражеские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Систематическое уничтожение логистики в глубоком тылу заставляет оккупантов пересматривать схемы снабжения и отодвигать склады и базы еще дальше от линии фронта.
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точне влучання в випадку з уазіком згоден, а на кшалт значного пошкодження ні, якщо тільки не вважати розрив тенту на кузові за значне пошкодження?