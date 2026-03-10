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Новости Видео Индустрия дронов
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Украинские дроны поразили два автомобиля оккупантов в 50 км от линии фронта вблизи Донецка. ВИДЕО

Силы обороны Украины продолжают демонстрировать способность поражать вражеские цели на значительном расстоянии от зоны активных боевых действий. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети обнародованы кадры успешной атаки украинских беспилотников на военную технику РФ вблизи оккупированного Донецка.

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Детали операции

  • Локация: Поражение зафиксировано в глубоком тылу противника - в 50 километрах от текущей линии боевого столкновения.

  • Цели: Объектами атаки стали два автомобиля российской армии, которые использовались для логистического обеспечения подразделений оккупантов.

  • Результат: На видео видно точные попадания дронов, которые привели к значительному повреждению и выводу техники из строя.

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Значение ударов на большом расстоянии

Способность украинских дронов эффективно работать на такой глубине свидетельствует об усовершенствовании систем связи и навигации, которые позволяют обходить вражеские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Систематическое уничтожение логистики в глубоком тылу заставляет оккупантов пересматривать схемы снабжения и отодвигать склады и базы еще дальше от линии фронта.

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Автор: 

армия РФ (23065) Донецьк (6164) Донецкая область (12456) техника (1898) дроны (7376) Донецкий район (65)
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Топ комментарии
+8
Школа що журналісти не отримують догани та покарання за брехню під час висвітлення новин.
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10.03.2026 13:24 Ответить
+6
В рашиських варварів і колоборантів земля під ногами має горіти.
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10.03.2026 14:54 Ответить
+5
Результат: На відео видно точні влучання дронів, що призвели до значного пошкодження та виведення техніки з ладу. Джерело: https://censor.net/ua/v3604466,
точне влучання в випадку з уазіком згоден, а на кшалт значного пошкодження ні, якщо тільки не вважати розрив тенту на кузові за значне пошкодження?
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10.03.2026 12:55 Ответить
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Результат: На відео видно точні влучання дронів, що призвели до значного пошкодження та виведення техніки з ладу. Джерело: https://censor.net/ua/v3604466,
точне влучання в випадку з уазіком згоден, а на кшалт значного пошкодження ні, якщо тільки не вважати розрив тенту на кузові за значне пошкодження?
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10.03.2026 12:55 Ответить
Школа що журналісти не отримують догани та покарання за брехню під час висвітлення новин.
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10.03.2026 13:24 Ответить
Мабуть, військові і журналісти мають вибачитися, що не виправдали і образили ваші диванні почуття.
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10.03.2026 13:55 Ответить
Какие то чеченцы
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10.03.2026 14:28 Ответить
ілі кадировци...
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10.03.2026 14:48 Ответить
В рашиських варварів і колоборантів земля під ногами має горіти.
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10.03.2026 14:54 Ответить
Північно-кавказькі очколізи путена.
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10.03.2026 19:52 Ответить
закадрові коментарі на чістам рускам.
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11.03.2026 00:11 Ответить
 
 