Українські дрони уразили два автомобілі окупантів за 50 км від лінії фронту поблизу Донецька. ВIДЕО
Сили оборони України продовжують демонструвати здатність діставати ворожі цілі на значній відстані від зони активних бойових дій. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри успішної атаки українських безпілотників на військову техніку РФ поблизу окупованого Донецька.
Деталі операції
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Локація: Ураження зафіксовано в глибокому тилу противника - за 50 кілометрів від поточної лінії бойового зіткнення.
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Цілі: Об’єктами атаки стали два автомобілі російської армії, які використовувалися для логістичного забезпечення підрозділів окупантів.
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Результат: На відео видно точні влучання дронів, що призвели до значного пошкодження та виведення техніки з ладу.
Значення ударів на великій відстані
Здатність українських дронів ефективно працювати на такій глибині свідчить про вдосконалення систем зв'язку та навігації, які дозволяють обходити ворожі засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Систематичне нищення логістики в глибокому тилу змушує окупантів переглядати схеми постачання та відсувати склади і бази ще далі від лінії фронту.
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точне влучання в випадку з уазіком згоден, а на кшалт значного пошкодження ні, якщо тільки не вважати розрив тенту на кузові за значне пошкодження?