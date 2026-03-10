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Новини Відео Індустрія дронів
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Українські дрони уразили два автомобілі окупантів за 50 км від лінії фронту поблизу Донецька. ВIДЕО

Сили оборони України продовжують демонструвати здатність діставати ворожі цілі на значній відстані від зони активних бойових дій. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри успішної атаки українських безпілотників на військову техніку РФ поблизу окупованого Донецька.

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Деталі операції

  • Локація: Ураження зафіксовано в глибокому тилу противника - за 50 кілометрів від поточної лінії бойового зіткнення.

  • Цілі: Об’єктами атаки стали два автомобілі російської армії, які використовувалися для логістичного забезпечення підрозділів окупантів.

  • Результат: На відео видно точні влучання дронів, що призвели до значного пошкодження та виведення техніки з ладу.

Також дивіться: FPV-дрон та український штурмовик у парі зачищають руїни у Куп’янську та ліквідовують окупанта. ВIДЕО

Значення ударів на великій відстані

Здатність українських дронів ефективно працювати на такій глибині свідчить про вдосконалення систем зв'язку та навігації, які дозволяють обходити ворожі засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Систематичне нищення логістики в глибокому тилу змушує окупантів переглядати схеми постачання та відсувати склади і бази ще далі від лінії фронту.

Дивіться: Мінус ворожий вертоліт, кораблі та ППО: спецпідрозділ ГУР "Примари" підбив підсумки лютневих операцій у Криму. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21283) Донецьк (965) Донецька область (11336) техніка (2062) дрони (8448) Донецький район (66)
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Топ коментарі
+8
Школа що журналісти не отримують догани та покарання за брехню під час висвітлення новин.
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10.03.2026 13:24 Відповісти
+6
В рашиських варварів і колоборантів земля під ногами має горіти.
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10.03.2026 14:54 Відповісти
+5
Результат: На відео видно точні влучання дронів, що призвели до значного пошкодження та виведення техніки з ладу. Джерело: https://censor.net/ua/v3604466,
точне влучання в випадку з уазіком згоден, а на кшалт значного пошкодження ні, якщо тільки не вважати розрив тенту на кузові за значне пошкодження?
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10.03.2026 12:55 Відповісти
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Результат: На відео видно точні влучання дронів, що призвели до значного пошкодження та виведення техніки з ладу. Джерело: https://censor.net/ua/v3604466,
точне влучання в випадку з уазіком згоден, а на кшалт значного пошкодження ні, якщо тільки не вважати розрив тенту на кузові за значне пошкодження?
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10.03.2026 12:55 Відповісти
Школа що журналісти не отримують догани та покарання за брехню під час висвітлення новин.
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10.03.2026 13:24 Відповісти
Мабуть, військові і журналісти мають вибачитися, що не виправдали і образили ваші диванні почуття.
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10.03.2026 13:55 Відповісти
Какие то чеченцы
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10.03.2026 14:28 Відповісти
ілі кадировци...
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10.03.2026 14:48 Відповісти
В рашиських варварів і колоборантів земля під ногами має горіти.
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10.03.2026 14:54 Відповісти
Північно-кавказькі очколізи путена.
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10.03.2026 19:52 Відповісти
закадрові коментарі на чістам рускам.
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11.03.2026 00:11 Відповісти
 
 