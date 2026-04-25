Пилоты батальона SIGNUM уничтожили 50 вражеских БПЛА за двое суток на Лиманском направлении. ВИДЕО
Украинские бойцы батальона "SIGNUM" 59-й отдельной штурмовой бригады за двое суток уничтожили 50 БПЛА противника на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата вражеских беспилотников типа "Молния" пилоты Сил обороны использовали дроны-перехватчики, которые фактически стали элементом противовоздушной обороны.
Отмечается, что "Молния" - это ударные БПЛА противника, которые несут боевую часть и применяются для поражения техники, позиций, складов, блиндажей и даже гражданской инфраструктуры.
