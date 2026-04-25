Операторы дронов "Lasar’s Group" НГУ поразили ЗРК С-300В врага в тылу в Белгородской области. ВИДЕО
Подразделение "Lasar’s Group" НГУ нанесло удар по зенитно-ракетному комплексу С-300В противника в Белгородской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операция была проведена в середине апреля после выявления местоположения вражеского комплекса ПВО.
Аэроразведка подразделения установила ориентировочные координаты, после чего украинские бойцы уточнили их с помощью БПЛА.
В результате ударные дроны поразили и разгромили пусковую установку ЗРК 9А82 комплекса С-300В.
"Вражеские средства ПВО остаются одной из приоритетных целей, и Lasar’s Group продолжает их систематически уничтожать", - добавляют бойцы в комментариях под видео.
