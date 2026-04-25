Оператори дронів "Lasar’s Group" НГУ уразили ЗРК С-300В ворога у тилу в Бєлгородській області. ВIДЕО
Підрозділ "Lasar’s Group" НГУ завдав удару по зенітно-ракетному комплексу С-300В противника в Бєлгородській області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію провели в середині квітня після виявлення місця розташування ворожого комплексу ППО.
Аеророзвідка підрозділу встановила орієнтовні координати, після чого українські бійці уточнили їх за допомогою БпЛА.
У результаті ударні дрони уразили та розтрощили пускову установку ЗРК 9А82 комплексу С-300В.
"Ворожі засоби ППО лишаються однією з пріоритетних цілей, і Lasar’s Group продовжує їх системно нищити", - додають бійці у коментарях під відео.
