Оператори дронів "Lasar’s Group" НГУ уразили ЗРК С-300В ворога у тилу в Бєлгородській області. ВIДЕО

Підрозділ "Lasar’s Group" НГУ завдав удару по зенітно-ракетному комплексу С-300В противника в Бєлгородській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію провели в середині квітня після виявлення місця розташування ворожого комплексу ППО.

Аеророзвідка підрозділу встановила орієнтовні координати, після чого українські бійці уточнили їх за допомогою БпЛА.

У результаті ударні дрони уразили та розтрощили пускову установку ЗРК 9А82 комплексу С-300В.

"Ворожі засоби ППО лишаються однією з пріоритетних цілей, і Lasar’s Group продовжує їх системно нищити", - додають бійці у коментарях під відео.

