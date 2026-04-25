Збиття двох ворожих ударних БпЛА на Київщині: бойова робота 9-го загону прикордонників. ВIДЕО

Прикордонники 9-го загону імені Січових Стрільців під час моніторингу повітряного простору виявили ворожі цілі та відкрили вогонь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці завдали ударів по двох ударних російських безпілотниках над Київщиною.

У результаті обидва БпЛА були знищені, а загроза для цивільної та критичної інфраструктури регіону минула.

Відео опубліковано у соцмережах.

Дивіться також: Дронарі 15-ї бригади "Чорний ліс" уразили екіпаж російських операторів БпЛА серед поля. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони "Азову" розбили 5 ворожих мобільних груп ППО в окупованому Донецьку. ВIДЕО