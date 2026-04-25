Збиття двох ворожих ударних БпЛА на Київщині: бойова робота 9-го загону прикордонників. ВIДЕО
Прикордонники 9-го загону імені Січових Стрільців під час моніторингу повітряного простору виявили ворожі цілі та відкрили вогонь.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці завдали ударів по двох ударних російських безпілотниках над Київщиною.
У результаті обидва БпЛА були знищені, а загроза для цивільної та критичної інфраструктури регіону минула.
Відео опубліковано у соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
