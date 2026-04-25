Дронарі 15-ї бригади "Чорний ліс" уразили екіпаж російських операторів БпЛА серед поля. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри, на яких бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" уразили екіпаж російських операторів дронів в автівці серед поля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти прибули на місце падіння БпЛА "Орлан", однак операція для них завершилася невдало.

Пілоти 15-ї бригади завдали прицільного удару по автівці з особовим складом та знищили ворога.

