УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14909 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
2 379 4

Українські ВМС знищили ворожий морський безекіпажний катер біля Одеси. ВIДЕО

Підрозділи Військово-морські сили ЗСУ виявили та знищили ворожий морський безекіпажний катер (МБЕК), який намагався наблизитися до одного з портів Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВМС ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Ворожий морський безекіпажний катер, що намагався наблизитися до одного з портів Одеси, було оперативно виявлено та успішно знищено", - ідеться в повідомленні.

"Не дамо ворогу жодного шансу — ні на суші, ні на морі!", - наголосили у ВМС.

Автор: 

ВМС (1442) Одеса (5793) Одеська область (3987) знищення (9935) Одеський район (583)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От суки. Вже й собі зробили. Все копіюють, зайвохромосомні...
показати весь коментар
23.04.2026 18:41 Відповісти
це було очікувано. головне, чи готові ми.
показати весь коментар
23.04.2026 19:15 Відповісти
для фпвдронів (особливо, якщо з машинним зором-донаведенням у фіналі) подібні девайси - не є аж такою проблемою..
захисникам - респект
показати весь коментар
23.04.2026 19:19 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2026 19:26 Відповісти
 
 