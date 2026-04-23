Українські ВМС знищили ворожий морський безекіпажний катер біля Одеси. ВIДЕО
Підрозділи Військово-морські сили ЗСУ виявили та знищили ворожий морський безекіпажний катер (МБЕК), який намагався наблизитися до одного з портів Одеси.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВМС ЗСУ.
"Ворожий морський безекіпажний катер, що намагався наблизитися до одного з портів Одеси, було оперативно виявлено та успішно знищено", - ідеться в повідомленні.
"Не дамо ворогу жодного шансу — ні на суші, ні на морі!", - наголосили у ВМС.
захисникам - респект