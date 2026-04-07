Спецпідрозділ ВМС "Янголи" провів складну операцію та евакуював родича морпіха з окупації. ВIДЕО
Військово-морські сили України провели складну багатоетапну операцію з евакуації родича військовослужбовця морської піхоти з окупованої території.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Як відбувалася операція
Операцію здійснював підрозділ спеціальної розвідки ВМС "Янголи". Точні часові рамки не розголошуються.
Чоловік тривалий час переховувався від російських військових. Його оголосили у розшук після того, як він, захищаючи своє майно, застрелив одного окупанта та поранив іншого.
Під час цього зіткнення він сам дістав наскрізне поранення, був затриманий і доставлений до лікарні.
Втеча і роки переховування
З лікарні чоловік зумів утекти та, попри поранення, подолав пішки близько 60 кілометрів.
Після цього він роками переховувався та чинив спротив окупаційній владі, доки не зміг встановити зв’язок із рідними.
Перебіг евакуації
До операції залучили підрозділи морської піхоти, 79-й прикордонний загін ДПСУ та 426-й окремий полк безпілотних систем.
Після встановлення контакту чоловіка детально інструктували щодо маршруту та поведінки на блокпостах.
Через складну безпекову ситуацію частину шляху – близько 10 км – він долав на велосипеді до точки зустрічі.
Увесь маршрут контролювали розвідувальні БПЛА, а прикриття забезпечували FPV-дрони. Для створення безпечного коридору українські дрони атакували ворожі блокпости.
Завершення операції
Після зустрічі з групою супроводу рух продовжився польовими дорогами в обхід позицій противника. Частину маршруту довелося пройти пішки.
Зрештою чоловіка успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію, де він уже зустрівся з рідними.
Довідка
Підрозділ "Янголи" за чотири роки врятував 104 військових і цивільних та продовжує виконувати подібні операції.
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