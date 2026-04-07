Спецпідрозділ ВМС "Янголи" провів складну операцію та евакуював родича морпіха з окупації. ВIДЕО

Військово-морські сили України провели складну багатоетапну операцію з евакуації родича військовослужбовця морської піхоти з окупованої території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як відбувалася операція

Операцію здійснював підрозділ спеціальної розвідки ВМС "Янголи". Точні часові рамки не розголошуються.

Чоловік тривалий час переховувався від російських військових. Його оголосили у розшук після того, як він, захищаючи своє майно, застрелив одного окупанта та поранив іншого.

Під час цього зіткнення він сам дістав наскрізне поранення, був затриманий і доставлений до лікарні.

Втеча і роки переховування

З лікарні чоловік зумів утекти та, попри поранення, подолав пішки близько 60 кілометрів.

Після цього він роками переховувався та чинив спротив окупаційній владі, доки не зміг встановити зв’язок із рідними.

Читайте: Кота та собаку евакуювали безпілотником бійці 14-ї ОМБр із зони бойових дій: "Буде наш. На дронах, кажи, я ще не літав". ВIДЕО

Перебіг евакуації

До операції залучили підрозділи морської піхоти, 79-й прикордонний загін ДПСУ та 426-й окремий полк безпілотних систем.

Після встановлення контакту чоловіка детально інструктували щодо маршруту та поведінки на блокпостах.

Через складну безпекову ситуацію частину шляху – близько 10 км – він долав на велосипеді до точки зустрічі.

Увесь маршрут контролювали розвідувальні БПЛА, а прикриття забезпечували FPV-дрони. Для створення безпечного коридору українські дрони атакували ворожі блокпости.

Також читайте: Військові РФ розстріляли чоловіка та жінку в багатоповерхівці в Куп’янську, - РВА

Завершення операції

Після зустрічі з групою супроводу рух продовжився польовими дорогами в обхід позицій противника. Частину маршруту довелося пройти пішки.

Зрештою чоловіка успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію, де він уже зустрівся з рідними.

Довідка

Підрозділ "Янголи" за чотири роки врятував 104 військових і цивільних та продовжує виконувати подібні операції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зону обов’язкової евакуації для родин із дітьми розширять на Харківщині