Кота та собаку евакуювали безпілотником бійці 14-ї ОМБр із зони бойових дій: "Буде наш. На дронах, кажи, я ще не літав". ВIДЕО
Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого провели унікальну рятувальну операцію, головними героями якої стали собака та кіт. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Виконуючи бойове завдання в зоні активних зіткнень, важкий безпілотник бригади вже готувався до повернення на базу. Проте бійці вирішили не відпускати дрон порожнім, а евакуювали покинутих тварин. Чотирилапі пасажири подолали кілька кілометрів повітряним шляхом над небезпечною територією. Зараз врятовані пухнастики перебувають під опікою військових у безпечному місці.
"Дрон бригади виконав своє завдання та повертався до оператора, однак бійці вирішили, що відпускати його пустим не будуть. Тому, виконуючи евакуацію пухнастих, бійці посадили в мішок кота та собаку і відправили їх на базу. Після кількох кілометрів польоту, тварини були успішно доставлені в безпечне місто і зараз знаходяться в добрих руках наших військових", - йдеться у коментарі до відео.
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