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Новини Відео Тварини у зоні бойових дій
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Кота та собаку евакуювали безпілотником бійці 14-ї ОМБр із зони бойових дій: "Буде наш. На дронах, кажи, я ще не літав". ВIДЕО

Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого провели унікальну рятувальну операцію, головними героями якої стали собака та кіт. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Виконуючи бойове завдання в зоні активних зіткнень, важкий безпілотник бригади вже готувався до повернення на базу. Проте бійці вирішили не відпускати дрон порожнім, а евакуювали покинутих тварин. Чотирилапі пасажири подолали кілька кілометрів повітряним шляхом над небезпечною територією. Зараз врятовані пухнастики перебувають під опікою військових у безпечному місці.

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"Дрон бригади виконав своє завдання та повертався до оператора, однак бійці вирішили, що відпускати його пустим не будуть. Тому, виконуючи евакуацію пухнастих, бійці посадили в мішок кота та собаку і відправили їх на базу. Після кількох кілометрів польоту, тварини були успішно доставлені в безпечне місто і зараз знаходяться в добрих руках наших військових", - йдеться у коментарі до відео.

Також дивіться: Безпритульний собака "рейдернув" смаколики із українського НРК, який віз продукти на передову: "Ми не проти. Ми любимо песиків". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (6108) тварини (513) евакуація (2560) 14 окрема механізована бригада (130)
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Топ коментарі
+19
Дякую.Котяча мама.
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07.04.2026 12:37 Відповісти
+9
Дивлячись, чи заплатять їй за це... Якщо так - то підніме вереск про "жорстоке поводження з тваринами"... Опоненти, які вважають, що це був "порятунок тварин з зони бойових дій", їй платить не будуть - вони на неї, вже давно, "болт кладуть"...
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07.04.2026 12:31 Відповісти
+7
Справжні воїни, захисники добра та людяності. Врятували тварин від кацаповиродків.
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07.04.2026 14:09 Відповісти

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