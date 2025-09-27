У 127-й бригаді кіт "Сержант Квіточок" несе службу разом із бійцями ЗСУ. ВIДЕО
У 127-й окремій важкій механізованій бригаді служить незвичайний боєць - кіт, на ім’я Квіточок з позивним "Сержант".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пухнастий військовослужбовець сумлінно виконує обовʼязки з боротьби з мишами та вже "дослужився" до звання старшого сержанта.
Квіточок — спадковий воїн: його мама ловила мишей на Запорізькому напрямку, а він продовжив її справу на Харківщині.
У день він дрімає "в казармі" - на колінах у бійців, а вночі патрулює позиції та стежить за порядком.
Бійці бригади кажуть: "де є Квіточок - там порядок, спокій і трохи пухнастого щастя".
