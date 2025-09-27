УКР
2 344 7

У 127-й бригаді кіт "Сержант Квіточок" несе службу разом із бійцями ЗСУ. ВIДЕО

У 127-й окремій важкій механізованій бригаді служить незвичайний боєць - кіт, на ім’я Квіточок з позивним "Сержант".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пухнастий військовослужбовець сумлінно виконує обовʼязки з боротьби з мишами та вже "дослужився" до звання старшого сержанта.

Квіточок — спадковий воїн: його мама ловила мишей на Запорізькому напрямку, а він продовжив її справу на Харківщині.
У день він дрімає "в казармі" - на колінах у бійців, а вночі патрулює позиції та стежить за порядком.

Бійці бригади кажуть: "де є Квіточок - там порядок, спокій і трохи пухнастого щастя".

тварини (482) кіт (23) ЗСУ (7947)
Коментувати
Сортувати:
Бережи наших воїнів Квіточок )
27.09.2025 13:24 Відповісти
27.09.2025 13:24 Відповісти
Тут в 26 лет до полковников дослужились, так шо кошаку-старшому сержанту есть куда рости. До мастер-сержанта как минимум).
27.09.2025 13:29 Відповісти
27.09.2025 13:29 Відповісти
Дай вам Божої опіки,воїни! Ну і пану "сержанту" квіточку звичайно теж! Хай його нащадки продовжують хорошу спадковість.
27.09.2025 13:30 Відповісти
27.09.2025 13:30 Відповісти
Норм пане сержанте!
27.09.2025 13:34 Відповісти
27.09.2025 13:34 Відповісти
Навіть наші менші брати лікують наші душевні рани, це дуже важливо в такий жахливий час, адже вони нас ніколи не зраджують. Так тримати! Слава Україні! Героям Слава! Божого захисту на всіх шляхах і завжди Так тримати
27.09.2025 13:46 Відповісти
27.09.2025 13:46 Відповісти
Нехай Захисників України Бог і Квіточок береже.
27.09.2025 13:52 Відповісти
27.09.2025 13:52 Відповісти
💙💛
27.09.2025 14:30 Відповісти
27.09.2025 14:30 Відповісти
 
 