У 127-й бригаді кіт "Сержант Квіточок" несе службу разом із бійцями ЗСУ. ВIДЕО

У 127-й окремій важкій механізованій бригаді служить незвичайний боєць - кіт, на ім’я Квіточок з позивним "Сержант".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пухнастий військовослужбовець сумлінно виконує обовʼязки з боротьби з мишами та вже "дослужився" до звання старшого сержанта.

Квіточок — спадковий воїн: його мама ловила мишей на Запорізькому напрямку, а він продовжив її справу на Харківщині.

У день він дрімає "в казармі" - на колінах у бійців, а вночі патрулює позиції та стежить за порядком.

Бійці бригади кажуть: "де є Квіточок - там порядок, спокій і трохи пухнастого щастя".

