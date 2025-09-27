РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6727 посетителей онлайн
Новости Видео Животные в зоне боевых действий
2 291 7

В 127-й бригаде кот "Сержант Квиточок" несет службу вместе с бойцами ВСУ. ВИДЕО

В 127-й отдельной тяжелой механизированной бригаде служит необычный боец - кот, по имени Квиточок с позывным "Сержант".

Как сообщает Цензор.НЕТ, пушистый военнослужащий добросовестно выполняет обязанности по борьбе с мышами и уже "дослужился" до звания старшего сержанта.

Квиточок - потомственный воин: его мама ловила мышей на Запорожском направлении, а он продолжил ее дело на Харьковщине. Днем он дремлет "в казарме" - на коленях у бойцов, а ночью патрулирует позиции и следит за порядком.

Бойцы бригады говорят: "Где Квиточок - там порядок, спокойствие и немного пушистого счастья".

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

животные (945) кот (35) ВСУ (6938)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бережи наших воїнів Квіточок )
показать весь комментарий
27.09.2025 13:24 Ответить
Тут в 26 лет до полковников дослужились, так шо кошаку-старшому сержанту есть куда рости. До мастер-сержанта как минимум).
показать весь комментарий
27.09.2025 13:29 Ответить
Дай вам Божої опіки,воїни! Ну і пану "сержанту" квіточку звичайно теж! Хай його нащадки продовжують хорошу спадковість.
показать весь комментарий
27.09.2025 13:30 Ответить
Норм пане сержанте!
показать весь комментарий
27.09.2025 13:34 Ответить
Навіть наші менші брати лікують наші душевні рани, це дуже важливо в такий жахливий час, адже вони нас ніколи не зраджують. Так тримати! Слава Україні! Героям Слава! Божого захисту на всіх шляхах і завжди Так тримати
показать весь комментарий
27.09.2025 13:46 Ответить
Нехай Захисників України Бог і Квіточок береже.
показать весь комментарий
27.09.2025 13:52 Ответить
💙💛
показать весь комментарий
27.09.2025 14:30 Ответить
 
 