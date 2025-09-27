В 127-й бригаде кот "Сержант Квиточок" несет службу вместе с бойцами ВСУ. ВИДЕО
В 127-й отдельной тяжелой механизированной бригаде служит необычный боец - кот, по имени Квиточок с позывным "Сержант".
Как сообщает Цензор.НЕТ, пушистый военнослужащий добросовестно выполняет обязанности по борьбе с мышами и уже "дослужился" до звания старшего сержанта.
Квиточок - потомственный воин: его мама ловила мышей на Запорожском направлении, а он продолжил ее дело на Харьковщине. Днем он дремлет "в казарме" - на коленях у бойцов, а ночью патрулирует позиции и следит за порядком.
Бойцы бригады говорят: "Где Квиточок - там порядок, спокойствие и немного пушистого счастья".
