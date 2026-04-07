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Новости Видео Животные в зоне боевых действий
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Кота и собаку эвакуировали с помощью дрона бойцы 14-й ОМБр из зоны боевых действий: "Будет наш. На дронах, скажи, я еще не летал". ВИДЕО

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого провели уникальную спасательную операцию, главными героями которой стали собака и кот. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Выполняя боевую задачу в зоне активных столкновений, тяжелый беспилотник бригады уже готовился к возвращению на базу. Однако бойцы решили не отпускать дрон пустым, а эвакуировали брошенных животных. Четвероногие пассажиры преодолели несколько километров по воздуху над опасной территорией. Сейчас спасенные пушистики находятся под опекой военных в безопасном месте.

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"Дрон бригады выполнил свою задачу и возвращался к оператору, однако бойцы решили, что отпускать его пустым не будут. Поэтому, эвакуируя пушистых, бойцы посадили в мешок кота и собаку и отправили их на базу. После нескольких километров полета животные были успешно доставлены в безопасный город и сейчас находятся в надежных руках наших военных", - говорится в комментарии к видео.

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беспилотник (5440) животные (953) эвакуация (2316) 14 отдельная механизированная бригада (133)
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Топ комментарии
+19
Дякую.Котяча мама.
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07.04.2026 12:37 Ответить
+9
Дивлячись, чи заплатять їй за це... Якщо так - то підніме вереск про "жорстоке поводження з тваринами"... Опоненти, які вважають, що це був "порятунок тварин з зони бойових дій", їй платить не будуть - вони на неї, вже давно, "болт кладуть"...
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07.04.2026 12:31 Ответить
+7
Справжні воїни, захисники добра та людяності. Врятували тварин від кацаповиродків.
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07.04.2026 14:09 Ответить

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