Кота и собаку эвакуировали с помощью дрона бойцы 14-й ОМБр из зоны боевых действий: "Будет наш. На дронах, скажи, я еще не летал". ВИДЕО

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого провели уникальную спасательную операцию, главными героями которой стали собака и кот. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Выполняя боевую задачу в зоне активных столкновений, тяжелый беспилотник бригады уже готовился к возвращению на базу. Однако бойцы решили не отпускать дрон пустым, а эвакуировали брошенных животных. Четвероногие пассажиры преодолели несколько километров по воздуху над опасной территорией. Сейчас спасенные пушистики находятся под опекой военных в безопасном месте.

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"Дрон бригады выполнил свою задачу и возвращался к оператору, однако бойцы решили, что отпускать его пустым не будут. Поэтому, эвакуируя пушистых, бойцы посадили в мешок кота и собаку и отправили их на базу. После нескольких километров полета животные были успешно доставлены в безопасный город и сейчас находятся в надежных руках наших военных", - говорится в комментарии к видео.

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