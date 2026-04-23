РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
19824 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
1 441 3

Украинские ВМС уничтожили вражеский морской беспилотный катер у Одессы. ВИДЕО

Подразделения Военно-морских сил ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский морской беспилотный катер (МБЭК), который пытался приблизиться к одному из портов Одессы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВМС ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Вражеский морской беспилотный катер, пытавшийся приблизиться к одному из портов Одессы, был оперативно обнаружен и успешно уничтожен", — говорится в сообщении.

"Не дадим врагу ни единого шанса — ни на суше, ни на море!" — подчеркнули в ВМС.

Автор: 

ВМС (1523) Одесса (8087) Одесская область (4258) уничтожение (9623) Одесский район (563)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От суки. Вже й собі зробили. Все копіюють, зайвохромосомні...
показать весь комментарий
23.04.2026 18:41 Ответить
це було очікувано. головне, чи готові ми.
показать весь комментарий
23.04.2026 19:15 Ответить
для фпвдронів (особливо, якщо з машинним зором-донаведенням у фіналі) подібні девайси - не є аж такою проблемою..
захисникам - респект
показать весь комментарий
23.04.2026 19:19 Ответить
 
 