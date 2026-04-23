Украинские ВМС уничтожили вражеский морской беспилотный катер у Одессы. ВИДЕО

Подразделения Военно-морских сил ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский морской беспилотный катер (МБЭК), который пытался приблизиться к одному из портов Одессы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВМС ВСУ.

"Вражеский морской беспилотный катер, пытавшийся приблизиться к одному из портов Одессы, был оперативно обнаружен и успешно уничтожен", — говорится в сообщении.

"Не дадим врагу ни единого шанса — ни на суше, ни на море!" — подчеркнули в ВМС.