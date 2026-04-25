Воины 225-го ОШП ликвидировали оккупанта во время попытки сдачи в плен, который хотел незаметно взорвать гранату. ВИДЕО

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка "Морок" уничтожили российского военнослужащего во время попытки сдаться в плен на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант выходил из укрытия, чтобы сдаться украинским воинам, однако в последний момент попытался незаметно взорвать гранату.

В ответ военный РФ был в упор поражен стрелковым огнем.

Видео боевых действий сняли дронары 225-го полка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раненый рашист привел дронаров 58-й бригады к наблюдательному пункту оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Смотрите также: Пилоты батальона SIGNUM уничтожили 50 вражеских БПЛА за двое суток на Лиманском направлении. ВИДЕО