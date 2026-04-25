Воины 225-го ОШП ликвидировали оккупанта во время попытки сдачи в плен, который хотел незаметно взорвать гранату. ВИДЕО

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка "Морок" уничтожили российского военнослужащего во время попытки сдаться в плен на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант выходил из укрытия, чтобы сдаться украинским воинам, однако в последний момент попытался незаметно взорвать гранату.

В ответ военный РФ был в упор поражен стрелковым огнем.

Видео боевых действий сняли дронары 225-го полка.

армия РФ граната уничтожение Запорожская область пленные дроны 225-й ОШП
+18
Хлопці його перепрошили і він став хАроший руЗГій
25.04.2026 14:05 Ответить
+13
Приклад того, як Українці намагаються врятувати навіть орка-убивцю від смерті, а воно, гімно, он, як їм хотіло віддячити!!!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!!
Лайна такого *************, з 2014 року, уже здохло майже 2.000.000 орків!!
25.04.2026 14:52 Ответить
+11
Хитрожопа мокшара!
25.04.2026 14:07 Ответить
Українським військовим просто пощастило. А випадки, де українські військові гинуть від таких гранат, просто не показали б. Тому треба карати командирів, що використовують піхоту замість дронів, наражаючи військових на невиправдану небезпеку. Ворог би міг здатися дрону з динаміком, без ризику для життя українців.
25.04.2026 14:56 Ответить
Ну або просто скинули б листок з дрона з чіткими інструкціями для здачі в полон, що були б абсолютно безпечними для українців.
25.04.2026 15:01 Ответить
Кому, як не вам, знати достеменно про всі такі ситуації на Фронті!!
Щось у цьому, має право на правду…..
25.04.2026 15:04 Ответить
Не фантазуйте.
25.04.2026 15:26 Ответить
Уууууууууууууууу, падло!
25.04.2026 14:25 Ответить
Кацапы расскажут, забрал в могилу с собой взвод всу
25.04.2026 14:36 Ответить
Макрону не показуйте цього.
Ну для чого так підходити.....
ну реально от це модель "кававкримуна" - і ще одного "рускієтожєлюда"
але просто - НАХРІН ти тупо так підставляєшся? ідіоти а не солдати.
він, орк, реально міг і навіть хероєм стати, - знищити би беручів в плєн, забрати їх зброю і звалити на телебачення, 2 квартири би отримав особисто від *****, тому теж ж надо якусь орківську баладу заспівати. ну який президент, такі і .... слива Бобул что нікаво ні зачєпіла, ета харашо. Ой!!11 как тут клавіатура пєрєклалдпвзлпаво4₴₴" кккккмм
25.04.2026 14:41 Ответить
Мабуть ***** дасть йому звання «герой забайкалля та Бурятії»….
25.04.2026 14:43 Ответить
ідєйний мучєнік за рускій мір.
25.04.2026 14:55 Ответить
"Мучєнік" під наркотою. Таку поведінку логічно не пояснити.
25.04.2026 15:28 Ответить
теж вірогідно.
25.04.2026 15:38 Ответить
рузкая смєКАЛочка
25.04.2026 15:02 Ответить
У нас тисячі попів рпц на обмін в країні, нам полонені не потрібні.
25.04.2026 15:04 Ответить
Шо там в чепепах закладено-хрен його знає. Панфіловець всратий.
25.04.2026 15:24 Ответить
 
 