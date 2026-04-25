Поранений рашист привів дронарів 58-ї бригади до спостережного пункту окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Аеророзвідка 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр виявила двох російських військових у лісистій місцевості на півночі Харківщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після фіксації цілей українські пілоти застосували FPV-дрони, які пролетіли поруч і скоригували подальші удари.
Наступні ураження завдали дрони-бомбардувальники: один із окупантів був поранений і, намагаючись врятуватися, почав тікати та спробував замаскуватися, однак дрон з тепловізором дозволив його відстежити.
Поранений військовий, притискаючи руку до обличчя, дістався укриття, яке виявилося спостережним пунктом противника, фактично привівши до нього українські дрони.
Після цього по схованці завдали серії ударів, у результаті чого спостережний пункт було повністю знищено разом із живою силою всередині.
Кадрами бойової роботи бійці поділилися у соцмережах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль