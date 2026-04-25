Раненый рашист привел дронаров 58-й бригады к наблюдательному пункту оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Аэроразведка 3-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр обнаружила двух российских военных в лесистой местности на севере Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после фиксации целей украинские пилоты применили FPV-дроны, которые пролетели рядом и скорректировали последующие удары.

Следующие удары нанесли дроны-бомбардировщики: один из оккупантов был ранен и, пытаясь спастись, начал убегать и попытался замаскироваться, однако дрон с тепловизором позволил его отследить.

Раненый военный, прижимая руку к лицу, добрался до укрытия, которое оказалось наблюдательным пунктом противника, фактически приведя к нему украинские дроны.

После этого по укрытию нанесли серию ударов, в результате чего наблюдательный пункт был полностью уничтожен вместе с живой силой внутри.

Кадрами боевой работы бойцы поделились в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты батальона SIGNUM уничтожили 50 вражеских БПЛА за двое суток на Лиманском направлении. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы дронов "Lasar’s Group" НГУ поразили ЗРК С-300В врага в тылу в Белгородской области. ВИДЕО