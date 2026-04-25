Раненый рашист привел дронаров 58-й бригады к наблюдательному пункту оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО
Аэроразведка 3-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр обнаружила двух российских военных в лесистой местности на севере Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после фиксации целей украинские пилоты применили FPV-дроны, которые пролетели рядом и скорректировали последующие удары.
Следующие удары нанесли дроны-бомбардировщики: один из оккупантов был ранен и, пытаясь спастись, начал убегать и попытался замаскироваться, однако дрон с тепловизором позволил его отследить.
Раненый военный, прижимая руку к лицу, добрался до укрытия, которое оказалось наблюдательным пунктом противника, фактически приведя к нему украинские дроны.
После этого по укрытию нанесли серию ударов, в результате чего наблюдательный пункт был полностью уничтожен вместе с живой силой внутри.
Кадрами боевой работы бойцы поделились в соцсетях.
