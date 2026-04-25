Боевые действия на Покровском направлении
Пилоты 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали африканского наемника РФ на Покровском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" поразили одного из наемников РФ на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого вылета пилоты обнаружили африканского наемника, который лежал и "отдыхал" посреди поля.

Заметив БПЛА Сил обороны, он пытался убежать, однако безуспешно.

Украинские пилоты догнали его и нанесли прицельный удар дроном по голове.

армия РФ (22580) уничтожение (9635) Донецкая область (12161) наемники рф (2078) дроны (6876) Покровск (1278) Покровский район (1706) 414 Птахи Мадяра (177)
"День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголёк"
25.04.2026 15:55 Ответить
тема до кінця не розкрита..
25.04.2026 15:56 Ответить
Бідолашна тваринка, вона так і здохла не знайдя бананів під Покровськом.
25.04.2026 16:00 Ответить
25.04.2026 16:01 Ответить
Один хрін до Африки не добіг би
25.04.2026 16:02 Ответить
 
 