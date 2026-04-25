Пилоты 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали африканского наемника РФ на Покровском направлении. ВИДЕО
Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" поразили одного из наемников РФ на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого вылета пилоты обнаружили африканского наемника, который лежал и "отдыхал" посреди поля.
Заметив БПЛА Сил обороны, он пытался убежать, однако безуспешно.
Украинские пилоты догнали его и нанесли прицельный удар дроном по голове.
