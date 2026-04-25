Спецпризначенці "Альфа" СБУ перехоплювачами STING збили 11 російських БпЛА "Шахед" і "Гербера". ВIДЕО
Пілоти Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ збили російські БпЛА типу "Шахед" та "Гербера".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілей бійці застосували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".
У результаті бойової роботи знищено 11 безпілотників противника.
"Дикі шершні" у дописі під відео також зазначають, що спецпризначенці "Альфа" є одним із найрезультативніших підрозділів із перехоплення ударних БпЛА типу "Шахед" у 2025 році.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
