Спецпризначенці "Альфа" СБУ перехоплювачами STING збили 11 російських БпЛА "Шахед" і "Гербера". ВIДЕО

Пілоти Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ збили російські БпЛА типу "Шахед" та "Гербера".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілей бійці застосували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

У результаті бойової роботи знищено 11 безпілотників противника.

"Дикі шершні" у дописі під відео також зазначають, що спецпризначенці "Альфа" є одним із найрезультативніших підрозділів із перехоплення ударних БпЛА типу "Шахед" у 2025 році.

