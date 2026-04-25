Спецназовцы "Альфа" СБУ с помощью перехватчиков STING сбили 11 российских БПЛА "Шахед" и "Гербера". ВИДЕО
Пилоты Центра специальных операций "Альфа" СБУ сбили российские БПЛА типов "Шахед" и "Гербера".
Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения целей бойцы применили дроны-перехватчики STING от "Диких шершней".
Вследствие боевых действий уничтожено 11 беспилотников противника.
"Дикие шершни" в подписи под видео также отмечают, что спецназовцы "Альфа" являются одним из самых результативных подразделений по перехвату ударных БПЛА типа "Шахед" в 2025 году.
