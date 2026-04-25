ССО за неделю поразили ряд арсеналов, баз и логистических объектов врага в Донецкой и Запорожской областях. ВИДЕО

Подразделения Middle-strike Сил специальных операций в течение недели наносили удары по арсеналам, складам, логистическим центрам и ремонтным базам противника на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, вблизи границы с РФ в Клинкино в Донецкой области поражена вражеская ремонтная база, а в Новоамвросиевском — топливный склад.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также более чем в 100 километрах от линии фронта в Мангуше уничтожены места сосредоточения вооружения и техники, а в Урзуфе — полевой армейский склад.

В Запорожской области в оккупированном Трудовом дроны ССО поразили склад боеприпасов, а в соседнем Смиле — склад МТЗ, логистический пункт и место дислокации подразделения беспилотных систем противника.

Кроме того, враг потерял склад материально-технического обеспечения, ремонтную базу и расположение войск в Бердянске, что в 130 километрах от линии боевого столкновения.

ССО продолжают асимметрические действия, направленные на стратегическое ослабление противника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты 414-й бригады "Птицы Мадяра" ликвидировали африканского наемника РФ на Покровском направлении. ВИДЕО

Смотрите также: Раненый рашист привел дронаров 58-й бригады к наблюдательному пункту оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО