ССО за тиждень уразили низку арсеналів, баз і логістичних об’єктів ворога на Донеччині та Запоріжжі. ВIДЕО
Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій протягом тижня завдавали ударів по арсеналах, складах, логістичних центрах і ремонтних базах противника на окупованих територіях Донеччини та Запоріжжя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, поблизу кордону з РФ у Клинкиному на Донеччині уражено ворожу ремонтну базу, а в Новоамвросіївському - паливний склад.
Також більш ніж за 100 кілометрів від лінії фронту у Мангуші знищено місця зосередження озброєння та техніки, а в Урзуфі - польовий армійський склад.
На Запоріжжі в окупованому Трудовому дрони ССО уразили склад боєприпасів, а в сусідньому Смілі - склад МТЗ, логістичний пункт і місце дислокації підрозділу безпілотних систем противника.
Крім того, ворог втратив склад матеріально-технічного забезпечення, ремонтну базу та розташування військ у Бердянську, що за 130 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
ССО продовжують асиметричні дії, спрямовані на стратегічне знесилення противника.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
