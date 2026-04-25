ССО за тиждень уразили низку арсеналів, баз і логістичних об’єктів ворога на Донеччині та Запоріжжі. ВIДЕО

Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій протягом тижня завдавали ударів по арсеналах, складах, логістичних центрах і ремонтних базах противника на окупованих територіях Донеччини та Запоріжжя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, поблизу кордону з РФ у Клинкиному на Донеччині уражено ворожу ремонтну базу, а в Новоамвросіївському - паливний склад.

Також більш ніж за 100 кілометрів від лінії фронту у Мангуші знищено місця зосередження озброєння та техніки, а в Урзуфі - польовий армійський склад.

На Запоріжжі в окупованому Трудовому дрони ССО уразили склад боєприпасів, а в сусідньому Смілі - склад МТЗ, логістичний пункт і місце дислокації підрозділу безпілотних систем противника.

Крім того, ворог втратив склад матеріально-технічного забезпечення, ремонтну базу та розташування військ у Бердянську, що за 130 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

ССО продовжують асиметричні дії, спрямовані на стратегічне знесилення противника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували африканського найманця РФ на Покровському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також: Поранений рашист привів дронарів 58-ї бригади до спостережного пункту окупантів на Харківщині. ВIДЕО

А мацкву коли?
25.04.2026 17:06 Відповісти
https://t.me/roscosmos_press/3562
Європейське космічне агентство (ESA) знищило 52-метрову мобільну вежу обслуговування стартового комплексу російських ракет "Союз-СТ" на космодромі Куру у французькій Гвіані.
25.04.2026 17:26 Відповісти
 
 