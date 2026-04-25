ССО за тиждень уразили низку арсеналів, баз і логістичних об’єктів ворога на Донеччині та Запоріжжі. ВIДЕО

Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій протягом тижня завдавали ударів по арсеналах, складах, логістичних центрах і ремонтних базах противника на окупованих територіях Донеччини та Запоріжжя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, поблизу кордону з РФ у Клинкиному на Донеччині уражено ворожу ремонтну базу, а в Новоамвросіївському - паливний склад.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Також більш ніж за 100 кілометрів від лінії фронту у Мангуші знищено місця зосередження озброєння та техніки, а в Урзуфі - польовий армійський склад.

На Запоріжжі в окупованому Трудовому дрони ССО уразили склад боєприпасів, а в сусідньому Смілі - склад МТЗ, логістичний пункт і місце дислокації підрозділу безпілотних систем противника.

Крім того, ворог втратив склад матеріально-технічного забезпечення, ремонтну базу та розташування військ у Бердянську, що за 130 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

ССО продовжують асиметричні дії, спрямовані на стратегічне знесилення противника.

