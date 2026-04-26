Прикордонники підрозділу "Прайм" знищили РСЗВ "Град", МТ-ЛБ, РЕБ і артилерію окупантів
Прикордонники-пілоти РУБпАК "Прайм" завдали серії ударів по техніці та позиціях противника на Північно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті бойової роботи знищено РСЗВ БМ-21 "Град", МТ-ЛБ, дві гармати Д-30 та вантажівку ворога.
Також уражено засоби зв’язку і радіоелектронної боротьби, позиції зльоту ворожих БпЛА та укриття противника.
Окрім цього, окупанти зазнали втрат і в живій силі.
Забули пароль або логін? Відновити пароль