У Росії знову атаковано Туапсинський НПЗ: після удару дронів спалахнула пожежа. ВIДЕО

У ніч на 28 квітня безпілотники атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Зазначається, над містом лунали численні вибухи, а сили ППО намагалися відбити атаку.

"Цієї ночі ЗСУ знову атакують Туапсе, над містом лунають вибухи та працює ППО", — повідомляв канал Shot.

Понад десяток вибухів і пожежа

Місцеві жителі повідомляли про понад десять вибухів протягом кількох годин. За попередніми даними, дрони рухалися з боку моря на низькій висоті.





Після падіння уламків на території об’єкта виникла пожежа. Згодом аналіз відео, оприлюднених очевидцями, підтвердив займання на території НПЗ.

Уражено резервуарний парк

За інформацією російського каналу Astra, під удар потрапив резервуарний парк, розташований поруч із технологічною установкою ЕЛОУ-АВТ-12.

Також повідомлялося, що під атакою міг бути морський термінал.

Реакція російської влади

Вранці оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки на нафтопереробний завод.

Російська влада заявила, що пожежа сталася нібито через "падіння уламків безпілотників". За офіційною версією, постраждалих немає.

До ліквідації наслідків залучили понад 120 рятувальників та десятки одиниць техніки.

На тлі атаки в регіоні оголошували безпілотну небезпеку, а в аеропортах Краснодара, Геленджика та Сочі вводили обмеження на польоти.