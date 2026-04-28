У Росії знову атаковано Туапсинський НПЗ: після удару дронів спалахнула пожежа. ВIДЕО
У ніч на 28 квітня безпілотники атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Увага! Ненормативна лексика!
Зазначається, над містом лунали численні вибухи, а сили ППО намагалися відбити атаку.
"Цієї ночі ЗСУ знову атакують Туапсе, над містом лунають вибухи та працює ППО", — повідомляв канал Shot.
Понад десяток вибухів і пожежа
Місцеві жителі повідомляли про понад десять вибухів протягом кількох годин. За попередніми даними, дрони рухалися з боку моря на низькій висоті.
Після падіння уламків на території об’єкта виникла пожежа. Згодом аналіз відео, оприлюднених очевидцями, підтвердив займання на території НПЗ.
Уражено резервуарний парк
За інформацією російського каналу Astra, під удар потрапив резервуарний парк, розташований поруч із технологічною установкою ЕЛОУ-АВТ-12.
Також повідомлялося, що під атакою міг бути морський термінал.
Реакція російської влади
Вранці оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки на нафтопереробний завод.
Російська влада заявила, що пожежа сталася нібито через "падіння уламків безпілотників". За офіційною версією, постраждалих немає.
До ліквідації наслідків залучили понад 120 рятувальників та десятки одиниць техніки.
На тлі атаки в регіоні оголошували безпілотну небезпеку, а в аеропортах Краснодара, Геленджика та Сочі вводили обмеження на польоти.
«Вялічіє» сруськає, палає і смердить, орки кляті!!! Посіяли вітер у 2014 році, пожали тепер бурю, з України!!
По річках та водоймах України, московитів пішло, як ряски на болоті!!
- "Накаркав"!!!
Тільки вчора написав, що треба "пафтарить" - бо там ще залишилися вцілілі танки паливні...
"Гибель народа начинается тогда, когда он теряет способность смотреть в лицо действительности; когда факты действительной жизни начинает подменять фантазией;начинает мечтать и засыпать.Мне вспоминаются рассказы о том, что, когда турецкие армии и крепости склоняли перед нами своё оружие, в кофейнях Константинополя наёмные рассказчики убаюкивали мусульман вестями о победах, одерживаемых турецкими армиями.
Забвение действительности - сон нации - это смерть...".
Тобі не здається, що росіяни повторюють той самий шлях, як і в 1905 році?
Тільки нюанс є: не вони одні.
Захід теж досі колисає себе у вже ставших очевидно провальними ідеях про людиноцентричність і загальну рівність та толерантність.
І вже питання - хто впаде першим: або русня у своєму "вєлічіі", або Захід - під натиском "варварів" та неготовності порушити миттєвий комфорт заради майбутнього виживання?
Значить, горить нормально.
Давно я дома не была,
Пятнадцать дней, как я в отъезде,
Ну, как идут у нас дела?
Все хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка,
Ни одного печального сюрприза,
За исключением пустяка:
Так, ерунда, пустое дело,
Все ваше Туапсе сгорело,
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!