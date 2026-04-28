УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12903 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
12 728 45

У Росії знову атаковано Туапсинський НПЗ: після удару дронів спалахнула пожежа. ВIДЕО

У ніч на 28 квітня безпілотники атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Увага! Ненормативна лексика!

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, над містом лунали численні вибухи, а сили ППО намагалися відбити атаку.

"Цієї ночі ЗСУ знову атакують Туапсе, над містом лунають вибухи та працює ППО", — повідомляв канал Shot.

Понад десяток вибухів і пожежа

Місцеві жителі повідомляли про понад десять вибухів протягом кількох годин. За попередніми даними, дрони рухалися з боку моря на низькій висоті.

У Туапсе після атаки дронів горить нафтопереробний завод
Після падіння уламків на території об’єкта виникла пожежа. Згодом аналіз відео, оприлюднених очевидцями, підтвердив займання на території НПЗ.

Уражено резервуарний парк

За інформацією російського каналу Astra, під удар потрапив резервуарний парк, розташований поруч із технологічною установкою ЕЛОУ-АВТ-12.

Також повідомлялося, що під атакою міг бути морський термінал.

Реакція російської влади

Вранці оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки на нафтопереробний завод.

Російська влада заявила, що пожежа сталася нібито через "падіння уламків безпілотників". За офіційною версією, постраждалих немає.

У Туапсе після атаки дронів горить нафтопереробний завод

До ліквідації наслідків залучили понад 120 рятувальників та десятки одиниць техніки.

На тлі атаки в регіоні оголошували безпілотну небезпеку, а в аеропортах Краснодара, Геленджика та Сочі вводили обмеження на польоти.

Автор: 

дрони (7954) Удари по РФ (906) Туапсе (39)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Ми знов до вас, профессор і ось з яким запитанням....
показати весь коментар
28.04.2026 07:02 Відповісти
+27
Бочок там багато, та й НПЗ залишився неушкодженим. Отже, ще є де розгулятися
показати весь коментар
28.04.2026 06:30 Відповісти
+21
У попа була собака...
показати весь коментар
28.04.2026 06:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У попа була собака...
показати весь коментар
28.04.2026 06:27 Відповісти
У кацапів були туапсіни
показати весь коментар
28.04.2026 08:09 Відповісти
Так радісно побігли московіти воювати і убивати Українців, з 2014 року, аж он воно, як їм тепер цікаво стало!!! Усе палає!! Орків уже здохло в Україні, майже 2.000.000 туш!! Ось так і буває з московітами, коли почали війни проти Іскерії, Молдови, Грузії, Сирії, Лівії, УКРАЇНИ!!
«Вялічіє» сруськає, палає і смердить, орки кляті!!! Посіяли вітер у 2014 році, пожали тепер бурю, з України!!
показати весь коментар
28.04.2026 08:39 Відповісти
Щодо 2 млн. - ти "трішки загнув". Це так звані "санітарні втрати". туди включаються ТРИ категорії: вбиті, а також дві категорії поранених - "незворотні" (тобто ті, що списуються по інвалідності), і "зворотні" (ті, хто виліковується та повертається на фронт).
показати весь коментар
28.04.2026 09:20 Відповісти
З 2014 року, можливо, що орків і того більше!!!
По річках та водоймах України, московитів пішло, як ряски на болоті!!
показати весь коментар
28.04.2026 09:39 Відповісти
Спливають "без вести прапавшие"... А деякі - "не спливають"... Позаторік попливли хлопці, на "браконьєрку" - сома "драть". (Там користуються "драчем" - здоровенними гачками-"трійниками", з наплавленим свинцевим "обтяжувачем". Ніч, темно. Один "промацує яму", драчем, а інший підвесловує, тримаючи човна, на місці. Тут "зацеп"! рибалка тягне щось важке, а весляр світить ліхтариком, у воду. Підтягують до борту - а з води дохлятиною смердить. Придивилися - а на "драчі" висить бушлат в бронежилеті... І з нього кістки випадають... Плюнули, обрізали драча, і попливли додому... "Нарибалилися"... (Вище за течією була кацапська понтонна переправа, по якій, у березні 2022 року, наші льотчики удари наносили. Якомусь кацапу-понтонеру, "не павезло"...
показати весь коментар
28.04.2026 10:01 Відповісти
У ***** была нефтянка... он её убил...можно предлагать свои варианты...
показати весь коментар
28.04.2026 08:44 Відповісти
Це Гарно! Це свято зі сльозами радості на очах!
показати весь коментар
28.04.2026 10:13 Відповісти
Бочок там багато, та й НПЗ залишився неушкодженим. Отже, ще є де розгулятися
показати весь коментар
28.04.2026 06:30 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2026 11:21 Відповісти
казали ж цапикам НЕ КУРІТЬ ДЕ ПОПАЛО . смаліть там де ще не попало
показати весь коментар
28.04.2026 06:38 Відповісти
Туапсіна 3. Повернення. Дивіться з 28 квітня на всіх каналах!!!
показати весь коментар
28.04.2026 07:01 Відповісти
А так все було гарно, по домашньому!!
показати весь коментар
28.04.2026 07:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nnfijGurRRU "Так хотела с ребёнком ЖИТЬ НА МОРЕ" 😄 [Пародия]
показати весь коментар
28.04.2026 10:01 Відповісти
Ми знов до вас, профессор і ось з яким запитанням....
показати весь коментар
28.04.2026 07:02 Відповісти
Десять негритят.
показати весь коментар
28.04.2026 13:32 Відповісти
Гойда!
показати весь коментар
28.04.2026 07:10 Відповісти
было туапсе-стане Нафтуся....
показати весь коментар
28.04.2026 07:16 Відповісти
Російська влада заявила, що горить стабільно.👍
показати весь коментар
28.04.2026 07:17 Відповісти
ну а шо воно там стирчить...
показати весь коментар
28.04.2026 07:30 Відповісти
Прочитав, і, мимоволі, зареготав...
- "Накаркав"!!!
Тільки вчора написав, що треба "пафтарить" - бо там ще залишилися вцілілі танки паливні...
показати весь коментар
28.04.2026 07:36 Відповісти
У когось рєальность паламалась.
показати весь коментар
28.04.2026 08:05 Відповісти
Хочеш посміяться? Сотню років тому, одним з військових теоретиків Росії, капітаном Генерального Штабу, Свєчіним, за наслідками російсько-японської війни, було написано книгу "Предрассудки и боевая действительность". І там є такі "пророцькі" рядки:
"Гибель народа начинается тогда, когда он теряет способность смотреть в лицо действительности; когда факты действительной жизни начинает подменять фантазией;начинает мечтать и засыпать.Мне вспоминаются рассказы о том, что, когда турецкие армии и крепости склоняли перед нами своё оружие, в кофейнях Константинополя наёмные рассказчики убаюкивали мусульман вестями о победах, одерживаемых турецкими армиями.
Забвение действительности - сон нации - это смерть...".
Тобі не здається, що росіяни повторюють той самий шлях, як і в 1905 році?
показати весь коментар
28.04.2026 08:21 Відповісти
Вони і повторюють.
Тільки нюанс є: не вони одні.
Захід теж досі колисає себе у вже ставших очевидно провальними ідеях про людиноцентричність і загальну рівність та толерантність.
І вже питання - хто впаде першим: або русня у своєму "вєлічіі", або Захід - під натиском "варварів" та неготовності порушити миттєвий комфорт заради майбутнього виживання?
показати весь коментар
28.04.2026 08:26 Відповісти
Європа, принаймні, більша її частина показали себе ще у 1939-1041 роках. З тих пір мало що змінилося.
показати весь коментар
28.04.2026 10:49 Відповісти
Їм вже пєчально і надоєло... Оце вже гарна новина!
Значить, горить нормально.
показати весь коментар
28.04.2026 07:37 Відповісти
А нефік фастатись що потушили. Хто вам за язика тягнув?
показати весь коментар
28.04.2026 07:37 Відповісти
Добре! - бо там ше горіти - неперегоріти
показати весь коментар
28.04.2026 07:38 Відповісти
Якщо подивитись супутникові знімки після гасіння останньої пожежі, там ще пахать в пахать по тому нпз і терміналу.
показати весь коментар
28.04.2026 08:09 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять....
показати весь коментар
28.04.2026 08:43 Відповісти
Якщо там йшли нафтові дощі і не всю нафту позмивали з вулиць, то за сильного низового вітру відповідного напрямку може згоріти і все місто.
показати весь коментар
28.04.2026 09:08 Відповісти
бочки с нефтью с высоты напоминают пупырчатый полиетелен который лопают)))
показати весь коментар
28.04.2026 09:34 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2026 13:24 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2026 13:25 Відповісти
якесь дуже намолене місце - благодатний вогонь все сходить і сходить
показати весь коментар
28.04.2026 10:25 Відповісти
Мабуть багато чортів у тому місті зібралось. Кадило не допомогає. Треба благодатний вогонь.
показати весь коментар
28.04.2026 10:28 Відповісти
Там вогонь висотою з 24-поверховий будинок. Попередні нафтові дощі допомогли.
показати весь коментар
28.04.2026 10:26 Відповісти
По плану..
показати весь коментар
28.04.2026 10:44 Відповісти
Алло, алло, какие вести?
Давно я дома не была,
Пятнадцать дней, как я в отъезде,
Ну, как идут у нас дела?

Все хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка,
Ни одного печального сюрприза,
За исключением пустяка:
Так, ерунда, пустое дело,
Все ваше Туапсе сгорело,
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!
показати весь коментар
28.04.2026 10:57 Відповісти
Хотят ли русские войны?
показати весь коментар
28.04.2026 11:31 Відповісти
Вони завжди її хотіли і хочуть зараз.
показати весь коментар
28.04.2026 14:15 Відповісти
Відео -- Thttps://www.youtube.com/watch?v=MvrNPfnvNIg orreddo: Все Подмосковье кричит помогите. В Туапсе эвакуация. Во Фрязино спрыгивают с поездов и идут в лес. (15:50)
показати весь коментар
28.04.2026 14:13 Відповісти
Весело і тривожно водночас.
показати весь коментар
28.04.2026 18:29 Відповісти
 
 