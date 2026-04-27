24 резервуари знищено, 4 пошкоджено на НПЗ у Туапсе. У Ярославлі - пошкождено установку перегонки нафти, - Генштаб

Удари по російських НПЗ у Туапсе та Ярославлі: які пошкодження?

У Генштабі ЗСУ уточнили результати уражень НПЗ у Туапсе і Ярославлі.

Подробиці

"Так, в результаті ураження 26.04.2026 нафтопереробного заводу окупантів у місті Ярославль (рф) підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.

Окрім того, підтверджено знищення 24 та пошкодження чотирьох резервуарів в результаті ураження 20.04.2026 у районі нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї рф", - зазначили там.

Також дивіться: "Чорний дощ" та вода з домішками нафтової сажі: пожежа на НПЗ у Туапсе після атак дронів досі триває

Що передувало?

Дивіться: Дим від палаючого НПЗ у Туапсе розтягнувся на 300 км і досяг Ставрополя - супутниковий знімок NASA

Звідки інфа, що кіна більше не буде?
27.04.2026 17:47 Відповісти
. Россияне, в детстве, всегда хотят узнать, что было в сказке дальше, после того как Иван-дурак стал царем.

Теперь узнали...

Теперь узнали...
27.04.2026 18:43 Відповісти
Усть-Луга та Приморськ ніби відновили відгрузку. Туди треба вдарити.
27.04.2026 18:06 Відповісти
Кількість резервуарів в Туапсе -47 штук. В чому проблема? Вирішили що досить? Ну-ну. Оці напівміри вже продовжуються п'ятий рік. Результат бачимо.
27.04.2026 17:13 Відповісти
Хоча Трамп вже назавжди визволив сумнозвісну нафтову протоку з блокади "рушників", гадаю, що настійливі "прохання" "союзників" не чіпати російську нафтопереробку та нафтотранспортування продовжуються. Та й "німецький шлях компромісів" (Україна не повинна програти, але й немає виграти...) ніхто не відміняв...
27.04.2026 17:39 Відповісти
З реальності в якій ви зараз живете. 17:51...17:52...
27.04.2026 17:52 Відповісти
27.04.2026 17:52 Відповісти
У Росії знову атаковано Туапсинський НПЗ: після удару дронів спалахнула пожежа
Агов, як там рєальность поживає?
28.04.2026 08:03 Відповісти
Мабуть тому, що багато нафти вилилось навкруги. Якщо вдарити, що згорять не тільки резервуари, а й все місто.
27.04.2026 18:03 Відповісти
У цій пожежі згоріли не тільки цистерни, а і вся інфраструктура - насоси, системи управління і контролю, ущільнювачі в трубопроводах, електричні кабелі тощо. Відтак - якщо навіть якісь цистерни і залишились цілими, це абсолютно не означає, що вони вже завтра будуть здатні приймати нафтопродукти.
27.04.2026 20:24 Відповісти
"Тримайтесь" туапсята, далі буде...
27.04.2026 17:17 Відповісти
туапсины и туапсинки
27.04.2026 19:49 Відповісти
Бить, бить, бить и ещё миллионы раз бить кацапов по портам, нпз, нефти и газопроводам, в этом залог ПОБЕДЫ,
27.04.2026 17:24 Відповісти
"Тримайтесь" туапсята, далі буде...Дніпро....Одеса..Киів....Львів....Суми.....................
27.04.2026 17:25 Відповісти
Головне - регулярно оновлювати тротуарну плитку в названих містах (і не тільки).
27.04.2026 17:42 Відповісти
Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт!
27.04.2026 17:28 Відповісти
яскрава картинка для загалу, кілька дронів для нпз-це майже нічого. а в об'ємах всієї тартарії-це пуста справа. краще б відпрацювали тими дронами по скупченням русні.
27.04.2026 18:06 Відповісти
Взагалі-то, русні трошки побільше, ніж резервуарів та НПЗ.
27.04.2026 18:17 Відповісти
