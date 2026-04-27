24 резервуари знищено, 4 пошкоджено на НПЗ у Туапсе. У Ярославлі - пошкождено установку перегонки нафти, - Генштаб
У Генштабі ЗСУ уточнили результати уражень НПЗ у Туапсе і Ярославлі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Так, в результаті ураження 26.04.2026 нафтопереробного заводу окупантів у місті Ярославль (рф) підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.
Окрім того, підтверджено знищення 24 та пошкодження чотирьох резервуарів в результаті ураження 20.04.2026 у районі нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї рф", - зазначили там.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що НПЗ у Туапсе зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.
- Також у ніч на 26 квітня Сили оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ.
Топ коментарі
+5 Деніс Войцеховський
показати весь коментар27.04.2026 17:47 Відповісти Посилання
+5 Яр Холодний
показати весь коментар27.04.2026 18:43 Відповісти Посилання
+4 Iryna LIV #303361
показати весь коментар27.04.2026 18:06 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
