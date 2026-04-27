24 резервуари знищено, 4 пошкоджено на НПЗ у Туапсе. У Ярославлі - пошкождено установку перегонки нафти, - Генштаб

У Генштабі ЗСУ уточнили результати уражень НПЗ у Туапсе і Ярославлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Так, в результаті ураження 26.04.2026 нафтопереробного заводу окупантів у місті Ярославль (рф) підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.



Окрім того, підтверджено знищення 24 та пошкодження чотирьох резервуарів в результаті ураження 20.04.2026 у районі нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї рф", - зазначили там.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що НПЗ у Туапсе зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.

Також у ніч на 26 квітня Сили оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ.

