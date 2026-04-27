24 резервуара уничтожены, 4 повреждены на НПЗ в Туапсе. В Ярославле — повреждена установка перегонки нефти, — Генштаб
В Генштабе ВСУ уточнили результаты ударов по НПЗ в Туапсе и Ярославле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Так, в результате удара 26.04.2026 по нефтеперерабатывающему заводу оккупантов в городе Ярославль (РФ) подтверждено повреждение установки вакуумной перегонки нефти.
Кроме того, подтверждено уничтожение 24 и повреждение четырех резервуаров в результате удара 20.04.2026 в районе нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ", — отметили там.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что НПЗ в Туапсе подвергся серии ударов беспилотниками 16 апреля, а также повторной атаке 20 апреля.
- Также в ночь на 26 апреля Силы обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ.
