Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
2 091 17

24 резервуара уничтожены, 4 повреждены на НПЗ в Туапсе. В Ярославле — повреждена установка перегонки нефти, — Генштаб

Удары по российским НПЗ в Туапсе и Ярославле: какие повреждения?

В Генштабе ВСУ уточнили результаты ударов по НПЗ в Туапсе и Ярославле.

Подробности

"Так, в результате удара 26.04.2026 по нефтеперерабатывающему заводу оккупантов в городе Ярославль (РФ) подтверждено повреждение установки вакуумной перегонки нефти.

Кроме того, подтверждено уничтожение 24 и повреждение четырех резервуаров в результате удара 20.04.2026 в районе нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ", — отметили там.

Смотрите также: "Черный дождь" и вода с примесями нефтяной сажи: пожар на НПЗ в Туапсе после атак дронов до сих пор продолжается

Что предшествовало?

Смотрите: Дым от горящего НПЗ в Туапсе растянулся на 300 км и достиг Ставрополя — спутниковый снимок NASA

НПЗ россия Туапсе
Звідки інфа, що кіна більше не буде?
27.04.2026 17:47 Ответить
. Россияне, в детстве, всегда хотят узнать, что было в сказке дальше, после того как Иван-дурак стал царем.

Теперь узнали...
27.04.2026 18:43 Ответить
Усть-Луга та Приморськ ніби відновили відгрузку. Туди треба вдарити.
27.04.2026 18:06 Ответить
Кількість резервуарів в Туапсе -47 штук. В чому проблема? Вирішили що досить? Ну-ну. Оці напівміри вже продовжуються п'ятий рік. Результат бачимо.
27.04.2026 17:13 Ответить
Хоча Трамп вже назавжди визволив сумнозвісну нафтову протоку з блокади "рушників", гадаю, що настійливі "прохання" "союзників" не чіпати російську нафтопереробку та нафтотранспортування продовжуються. Та й "німецький шлях компромісів" (Україна не повинна програти, але й немає виграти...) ніхто не відміняв...
27.04.2026 17:39 Ответить
Звідки інфа, що кіна більше не буде?
27.04.2026 17:47 Ответить
З реальності в якій ви зараз живете. 17:51...17:52...
27.04.2026 17:52 Ответить
Пруф?
27.04.2026 17:52 Ответить
Мабуть тому, що багато нафти вилилось навкруги. Якщо вдарити, що згорять не тільки резервуари, а й все місто.
27.04.2026 18:03 Ответить
У цій пожежі згоріли не тільки цистерни, а і вся інфраструктура - насоси, системи управління і контролю, ущільнювачі в трубопроводах, електричні кабелі тощо. Відтак - якщо навіть якісь цистерни і залишились цілими, це абсолютно не означає, що вони вже завтра будуть здатні приймати нафтопродукти.
27.04.2026 20:24 Ответить
"Тримайтесь" туапсята, далі буде...
27.04.2026 17:17 Ответить
туапсины и туапсинки
27.04.2026 19:49 Ответить
Бить, бить, бить и ещё миллионы раз бить кацапов по портам, нпз, нефти и газопроводам, в этом залог ПОБЕДЫ,
27.04.2026 17:24 Ответить
"Тримайтесь" туапсята, далі буде...Дніпро....Одеса..Киів....Львів....Суми.....................
27.04.2026 17:25 Ответить
Головне - регулярно оновлювати тротуарну плитку в названих містах (і не тільки).
27.04.2026 17:42 Ответить
Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт!
27.04.2026 17:28 Ответить
Усть-Луга та Приморськ ніби відновили відгрузку. Туди треба вдарити.
27.04.2026 18:06 Ответить
яскрава картинка для загалу, кілька дронів для нпз-це майже нічого. а в об'ємах всієї тартарії-це пуста справа. краще б відпрацювали тими дронами по скупченням русні.
27.04.2026 18:06 Ответить
Взагалі-то, русні трошки побільше, ніж резервуарів та НПЗ.
27.04.2026 18:17 Ответить
. Россияне, в детстве, всегда хотят узнать, что было в сказке дальше, после того как Иван-дурак стал царем.

Теперь узнали...
27.04.2026 18:43 Ответить
 
 