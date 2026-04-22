"Черный дождь" и вода с примесями нефтяной сажи: пожар на НПЗ в Туапсе после атак дронов продолжается до сих пор. ВИДЕО

В российском Туапсе до сих пор продолжается пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, объект подвергся серии ударов беспилотниками 16 апреля, а также повторной атаке 20 апреля.

На опубликованных кадрах видно, что облако дыма накрыло почти весь город.

Местные власти заявляют о "контролируемой ситуации", при этом жителям рекомендуют не выходить из домов и не открывать окна.

Также, по словам местных жителей, во время пожара с неба выпадает "черный дождь", а вода течет с примесью нефтяной сажи.

Также сообщалось, что дым от горящего НПЗ в Туапсе растянулся на 300 км и достиг Ставрополя.

