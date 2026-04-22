Россиянка из Туапсе учит украинцев человечности на фоне горящего НПЗ: "У вас тоже есть дети. Вы такие же, как мы. Только у вас мозги промыты". ВИДЕО

В сети появилось видеообращение жительницы российского города Туапсе, снятое на фоне огромного столба черного дыма от пожара на местной нефтебазе. Россиянка решила поучить украинцев "человечности", продвигая популярный в РФ нарратив о том, что гражданские лица являются лишь "пешками" в войне. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Женщина пожаловалась на "дерьмо" в комментариях под видео с горящим заводом и выразила возмущение тем, что украинцы не сочувствуют жителям Туапсе, страдающим от интоксикации продуктами горения.

Россиянка пытается стереть разницу между агрессором и жертвой, утверждая, что "я такой же человек, как и ты". Она заявляет, что "никто не планировал, чтобы так было", а обычные люди просто страдают, не влияя на ситуацию. Автор видео утверждает, что от украинцев ее отличает лишь "наличие сострадания", тогда как у украинцев "промыли мозги, возможно, у кого-то из вас их и не было".

В конце она призывает вспомнить о детях и душе, игнорируя причины того, почему российские нефтебазы стали целями для атак.

НПЗ (458) пожар (5977) пропаганда (3747) Туапсе (27) Краснодарский край РФ (50)
Топ комментарии
+58
Да-да. І це Україна напала на кацапів
22.04.2026 09:51 Ответить
+55
Після тритонної бомби по Костянтинівці хочеться вдарити такою ж бомбою по кожному населенлму пункту рф
22.04.2026 10:31 Ответить
+50
Так повинні хрюкати москвичі. На туапсяче всім плювати.
22.04.2026 09:51 Ответить
Те що побачили на рф це малий відсоток того, що насправді мали отримати скажені свинособаки.
22.04.2026 10:58 Ответить
Ну всеодно не розумію, чому ця андрафагша ниє. ЇЇ "царь і вєлікій князь" ясно сказав "двіжуха". Тому пропоную казлорилому фсб зайнятись ціює невдоволеною тушкою.
22.04.2026 11:02 Ответить
Чудове відео від каналу "Райт Нау" -- https://www.youtube.com/watch?v=6B5lh-KO6Gk «ОСТАНОВИТЕСЬ! ТУТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА» - місцеві БЛАГАЮТЬ УКРАЇНУ НЕ БОМБИТИ нафтопорт
22.04.2026 11:03 Ответить
Тупався з міста Туапсе
22.04.2026 11:14 Ответить
Цікаво буде,коли за нею прийдуть з ФСБ та запитають, кого це у раші "затикають" та хто там дихає "смогом"?? Чогось вона про "врятованих" дітей України не згадала та стертих з обличчя Землі містах України ...Щоб ти здохла разом з своїми однодумцями, путлєром та вашими ублюдками в диму,полумьї та стражданнях!!
22.04.2026 11:17 Ответить
когда такая же рассиянка завоет из масквы, то войне конец придет. а сейчас это так, картинка. рассея так устроена, что туапсе можно вообще сжечь, белгород развалить на кирпичи, никого это там не торкнет. а вот если по маскве бахнуть хорошо и много, то ее жители кремлевскую стену на каминчики разнесут.
22.04.2026 11:22 Ответить
Ти роашиська **** запитай у свого варвара який розпочав цю війну скільки тисяч він убив дітей в Україні,скільки зруйнував міст і сіл ? а це сотні,за що загинули сотні тисяч українців ?будь проклята навіки фашиська росія.
22.04.2026 11:22 Ответить
от для чого їй запитувати щось в путіна, якщо вона впевненна, що мізки промиті в нас, а сама вона не розуміє причин нашої ненависті?
справа не в путіні, точніше не тільки в путіні, справа в них самих.
22.04.2026 11:25 Ответить
І знову "...ми такіє, как і ви" - нє, бл@дь, "нє такіє": не ми почали цю війну
22.04.2026 11:24 Ответить
Ні, москалі, ви не люди.
22.04.2026 11:32 Ответить
Тупа тварюка!
22.04.2026 11:41 Ответить
А навіщо нам ці новини, ми і так знаємо,що рускі виродки і нелюди ?
22.04.2026 12:00 Ответить
Що вона 3,14здить?!

22.04.2026 12:07 Ответить
Рожа чисто вірменська.
22.04.2026 12:08 Ответить
22.04.2026 12:09 Ответить
"Люди, будьте человечны!" - самка-орчиха плачеться, що все важче вбивати людей, яким так промили мозок, що вони не розуміють, що оркам можна їх вбивати, а навпаки, то вже "бесчеловечно"!
22.04.2026 12:10 Ответить
А чому вона звертається до нас? Ми ж погоджуємося на перемирʼя, відмовляється Кремль, ну туди всі питання нехай і надсилає.
22.04.2026 12:20 Ответить
22.04.2026 12:24 Ответить
они точно так-же могут что то сделать с х"лом как и ВЫ(мы) с зе-обрезанным
22.04.2026 12:26 Ответить
22.04.2026 12:26 Ответить
Прям ОЖІВІЛІ скучніьй город
22.04.2026 12:37 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=1-VJAB22S3c 2022: давай, Путин, покажи им... 2026: А ПОЧЕМУ ЭТО ПО НАМ В ОТВЕТ ПРИЛЕТАЕТ?!
22.04.2026 12:53 Ответить
По темі пабліка див.з 5:29
22.04.2026 13:05 Ответить
"я такая дура!" - можна було би сказати простіше, замість висрати оцЕ, сотню слів від кацапської дресированої порожнечи, яка щиро впевнена, що "Соссія - убер аллес та готт міт унс", що не раз декларував їхній плюгавий фюрер, якого вОна ж і обирала...
22.04.2026 13:18 Ответить
Пипец русня иопанутая!!!
22.04.2026 13:26 Ответить
В СТРАНЕ ПОДОНКОВ И ****** ГДЕ ЛОЖЬ КРУГОМ А ЖИЗНЬ МУЧЕНЬЕ ЛИШЬ ТАНЕЦ БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ ДАСТ ВАМ НАДЕЖДУ НА СПАСЕНЬЕ И. ГУБЕРМАН написав ці рядки . але спасєнья вам не буде в параші ніколи бо ми вам не забудемо вашого звірства . вбитих діточок і стертих під фундамент десятків тисяч будинків де колись жили оті діточки яких ви виродки вбили --- це такі як ти **** мразі 26 років вибираєте собі ***** . це ***** **** приніс мазутний дощ тобі в курортний туапсе і засрав мазутом море це не ми зробили . дякуй падла ***** кремлівському і задумайся якщо в тебе ще мозги залишились куди вас за 26 років привів ваш сцарь бункерний --- У ШНУРА НОВАЯ ПЕСЕНКА ..ЭХ РАША МАТУШКА ТЫ НАША МЫ УМИРАЕМ НЕ ЗА ПРАВДУ А ЗА ..ВЕЛИЧИЕ.. *****
22.04.2026 13:27 Ответить
Мишебратья! Палітікі нас пасорілі!
22.04.2026 13:41 Ответить
А ціково - вона вже скрізь свої наліплені "z-етки" повіддирала ?
22.04.2026 14:09 Ответить
Если если хотите, чтоб это просто все закончилось, то просто скиньте путина и всех ваших военных преступников, можете просто отдать их Украине, или сразу в Гаазкий трибунал и это все закончится. Вы можете организовать русский беспощадный бунт и скинуть ваш терорристический режим, во главе с главным террористом мира - путиным.
22.04.2026 14:25 Ответить
Росіянська шлюха чимось незадоволена
22.04.2026 14:30 Ответить
Ефрамінія ти або хрестик зніми,або надінь труселя.
22.04.2026 14:39 Ответить
*******.
22.04.2026 16:28 Ответить
просто набери в Ютубе "разрушенный бахмут с высоты" и смотри, смотри.., ..смотри, и таких городов десятки. .. и это не 2-я мировая, это все вы - тупые варвары с промытыми мозгами. И может после этого запах пылающей нефтебазы тебе покажется легким недоразумением..
22.04.2026 16:31 Ответить
навіть не дивився бо риганина!
22.04.2026 17:16 Ответить
це як гвалтівник пуцин заліз на жертву, достав свій окурок і почав пхати , а жертва ******* його та й розквасила все між ніг, і він побіг скаргу писати у оон , а потім підіслав якусь хвойду щоб вона розповіла про людяність і що не можна гвалтівникам відривати члени
22.04.2026 17:47 Ответить
очевидно що розум не губи та груди-його не купити...
22.04.2026 19:35 Ответить
Їх ніколи ніхто не змінить:раби рабами!"Хороші в хороших гробах погані в поганих" але на сьогодні ця фраза звучить так: - "Хороші,можливо в гробах,а погані в пакетах".І опозиція цих тварюк так само.Виключення ті,хто реально бореться!
22.04.2026 19:56 Ответить
**** звичайна, руска.
22.04.2026 20:02 Ответить
22.04.2026 20:05 Ответить
Це сестра Симонян?
23.04.2026 03:51 Ответить
