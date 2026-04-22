Россиянка из Туапсе учит украинцев человечности на фоне горящего НПЗ: "У вас тоже есть дети. Вы такие же, как мы. Только у вас мозги промыты". ВИДЕО

В сети появилось видеообращение жительницы российского города Туапсе, снятое на фоне огромного столба черного дыма от пожара на местной нефтебазе. Россиянка решила поучить украинцев "человечности", продвигая популярный в РФ нарратив о том, что гражданские лица являются лишь "пешками" в войне. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Женщина пожаловалась на "дерьмо" в комментариях под видео с горящим заводом и выразила возмущение тем, что украинцы не сочувствуют жителям Туапсе, страдающим от интоксикации продуктами горения.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Россиянка пытается стереть разницу между агрессором и жертвой, утверждая, что "я такой же человек, как и ты". Она заявляет, что "никто не планировал, чтобы так было", а обычные люди просто страдают, не влияя на ситуацию. Автор видео утверждает, что от украинцев ее отличает лишь "наличие сострадания", тогда как у украинцев "промыли мозги, возможно, у кого-то из вас их и не было".

В конце она призывает вспомнить о детях и душе, игнорируя причины того, почему российские нефтебазы стали целями для атак.

Смотрите: Жительница Туапсе жалуется на пожары и нефтяные осадки: "У меня машина, бл#дь, вся в нефти! Я не вижу, бл#дь, куда ехать!". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянка плачет и жалуется на "СВО" в Туапсе: "Море за#башено мазутом. БПЛА #баные - все разносят! Не знаешь, проснешься ли живым!". ВИДЕО