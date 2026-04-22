Россиянка из Туапсе учит украинцев человечности на фоне горящего НПЗ: "У вас тоже есть дети. Вы такие же, как мы. Только у вас мозги промыты". ВИДЕО
В сети появилось видеообращение жительницы российского города Туапсе, снятое на фоне огромного столба черного дыма от пожара на местной нефтебазе. Россиянка решила поучить украинцев "человечности", продвигая популярный в РФ нарратив о том, что гражданские лица являются лишь "пешками" в войне. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Женщина пожаловалась на "дерьмо" в комментариях под видео с горящим заводом и выразила возмущение тем, что украинцы не сочувствуют жителям Туапсе, страдающим от интоксикации продуктами горения.
Россиянка пытается стереть разницу между агрессором и жертвой, утверждая, что "я такой же человек, как и ты". Она заявляет, что "никто не планировал, чтобы так было", а обычные люди просто страдают, не влияя на ситуацию. Автор видео утверждает, что от украинцев ее отличает лишь "наличие сострадания", тогда как у украинцев "промыли мозги, возможно, у кого-то из вас их и не было".
В конце она призывает вспомнить о детях и душе, игнорируя причины того, почему российские нефтебазы стали целями для атак.
справа не в путіні, точніше не тільки в путіні, справа в них самих.