Россиянка плачет и жалуется на "СВО" в Туапсе: "Море за#башено мазутом. БПЛА #баные - все разносят! Не знаешь, проснешься ли живым!". ВИДЕО

Постоянные атаки на военные объекты и нефтеперерабатывающую инфраструктуру в Краснодарском крае РФ всё сильнее сказываются на морально-психологическом состоянии местного населения. В сети появилось видео, на котором жительница Туапсе в слезах жалуется на невыносимую жизнь в городе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Женщина, едущая в автомобиле, эмоционально описывает ситуацию, сложившуюся в регионе после регулярных ударов беспилотников и аварий на нефтяных терминалах.

Внимание! Ненормативная лексика!

Основные жалобы жительницы РФ:

  • Страх смерти: Она признается, что постоянное ожидание прилетов БПЛА вызывает панику и неуверенность в том, удастся ли проснуться живой на следующее утро.

  • Экологическая катастрофа: Женщина отмечает, что море вокруг Туапсе загрязнено мазутом и нефтепродуктами, что делает жизнь на побережье невозможной.

  • Отсутствие смысла: россиянка задается вопросом "зачем здесь жить", ведь единственный плюс - теплый климат - больше не компенсирует постоянную опасность.

"Я, бл#дь, хотела с ребенком жить на море. Море все за#башено этим мазутом, все испорчено. Х#ли тут вообще делать, БПЛА эти #баные летают, уже все разносят, не знаешь, ты будешь, бл#дь, жив вообще, проснешься ты живым или нет, и твой ребенок", - жалуется россиянка.

Стоит напомнить, что нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза в Туапсе неоднократно становились целями для успешных атак украинских дронов. Это приводило не только к остановке производства и пожарам, но и к значительным утечкам топлива в акваторию Черного моря, что фактически уничтожило туристическую привлекательность региона.

Эта видеозапись является наглядным примером того, как война, развязанная Кремлем, постепенно возвращается на территорию самой России, разрушая привычный уклад жизни и безопасность ее граждан.

От *****
Кацапи живуть як на курорті, порівняно з нами
Її би в Херсон
Дійсно! І за що Ім таке?
от дурна свиноматка , нє щоб ботоксному подяку виписати
Всьо ідьот па плану (с)
пУтін= ***** !!!
как чєлабітную сцарю падайош . а ну бігом на красную площадь і ***** в брусчатку
"Вообще не хочу уезжать из Туапсе!Как здесь классно! Вообще… Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно! По-домашнему" (С).
Панове. Хто шариться на російських просторах РФ ? Напишіть цій гаспаже, що вона даремно так переживає - попереду ще буде.
Писать ЩО? "Это ещё лето не началось..."?...
Всі на валдай! Там все пепео! І завжди можна поскаржитися! А, ні, там же гражданскіх не отсєкають тоді за урал, поки там ще тихо
Ги-ги..ще раз ги-ги..Тільки дрони то дуже добрііііі...
