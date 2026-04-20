Россиянка плачет и жалуется на "СВО" в Туапсе: "Море за#башено мазутом. БПЛА #баные - все разносят! Не знаешь, проснешься ли живым!". ВИДЕО
Постоянные атаки на военные объекты и нефтеперерабатывающую инфраструктуру в Краснодарском крае РФ всё сильнее сказываются на морально-психологическом состоянии местного населения. В сети появилось видео, на котором жительница Туапсе в слезах жалуется на невыносимую жизнь в городе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Женщина, едущая в автомобиле, эмоционально описывает ситуацию, сложившуюся в регионе после регулярных ударов беспилотников и аварий на нефтяных терминалах.
Внимание! Ненормативная лексика!
Основные жалобы жительницы РФ:
-
Страх смерти: Она признается, что постоянное ожидание прилетов БПЛА вызывает панику и неуверенность в том, удастся ли проснуться живой на следующее утро.
-
Экологическая катастрофа: Женщина отмечает, что море вокруг Туапсе загрязнено мазутом и нефтепродуктами, что делает жизнь на побережье невозможной.
-
Отсутствие смысла: россиянка задается вопросом "зачем здесь жить", ведь единственный плюс - теплый климат - больше не компенсирует постоянную опасность.
"Я, бл#дь, хотела с ребенком жить на море. Море все за#башено этим мазутом, все испорчено. Х#ли тут вообще делать, БПЛА эти #баные летают, уже все разносят, не знаешь, ты будешь, бл#дь, жив вообще, проснешься ты живым или нет, и твой ребенок", - жалуется россиянка.
Стоит напомнить, что нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза в Туапсе неоднократно становились целями для успешных атак украинских дронов. Это приводило не только к остановке производства и пожарам, но и к значительным утечкам топлива в акваторию Черного моря, что фактически уничтожило туристическую привлекательность региона.
Эта видеозапись является наглядным примером того, как война, развязанная Кремлем, постепенно возвращается на территорию самой России, разрушая привычный уклад жизни и безопасность ее граждан.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кацапи живуть як на курорті, порівняно з нами
Її би в Херсон