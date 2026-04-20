Росіянка плаче і скаржиться на "СВО" в Туапсе: "Море за#башено мазутом. БПЛА #баные - все разносят! Не знаешь, проснешься ли живым!". ВIДЕО

Постійні атаки на військові об'єкти та нафтопереробну інфраструктуру в Краснодарському краї РФ дедалі сильніше впливають на морально-психологічний стан місцевого населення. У мережі з'явилося відео, на якому мешканка Туапсе у сльозах скаржиться на нестерпне життя в місті. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Жінка, яка їде в автомобілі, емоційно описує ситуацію, що склалася в регіоні після регулярних ударів безпілотників та аварій на нафтових терміналах.

Увага! Ненормативна лексика!

Основні скарги мешканки РФ:

  • Страх смерті: Вона зізнається, що постійне очікування прильотів БпЛА викликає паніку та невпевненість у тому, чи вдасться прокинутися живою наступного ранку.

  • Екологічна катастрофа: Жінка зазначає, що море навколо Туапсе забруднене мазутом та нафтопродуктами, що робить життя на узбережжі неможливим.

  • Відсутність сенсу: Росіянка задається питанням "навіщо тут жити", адже єдиний плюс - теплий клімат - більше не компенсує постійну небезпеку.

"Я, бл#дь, хотела с ребенком жить на море. Море все за#башено этим мазутом, все испорчено. Х#ли тут вообще делать, БПЛА эти #баные летают, уже все разносят, не знаешь, ты будешь, бл#дь, жив вообще, проснешься ты живым или нет, и твой ребенок", - бідкається росіянка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морські дрони атакували Туапсе: зафіксовано ймовірне влучання поблизу причалу 167. ВIДЕО

Варто нагадати, що нафтопереробний завод та нафтобаза в Туапсе неодноразово ставали цілями для успішних атак українських дронів. Це призводило не лише до зупинки виробництва та пожеж, а й до значних витоків палива в акваторію Чорного моря, що фактично знищило туристичну привабливість регіону.

Цей відеозапис є показовим прикладом того, як війна, розв'язана Кремлем, поступово повертається на територію самої Росії, руйнуючи звичний побут та безпеку її громадян.

Читайте: У березні РФ втратила $2,3 млрд нафтових доходів після далекобійних ударів України, - Зеленський

От *****
Кацапи живуть як на курорті, порівняно з нами
Її би в Херсон
20.04.2026 12:06 Відповісти
Дійсно! І за що Ім таке?
20.04.2026 12:06 Відповісти
от дурна свиноматка , нє щоб ботоксному подяку виписати
20.04.2026 12:24 Відповісти
Всьо ідьот па плану (с)
20.04.2026 16:14 Відповісти
20.04.2026 16:25 Відповісти
пУтін= ***** !!!
20.04.2026 16:26 Відповісти
как чєлабітную сцарю падайош . а ну бігом на красную площадь і ***** в брусчатку
20.04.2026 16:56 Відповісти
"Вообще не хочу уезжать из Туапсе!Как здесь классно! Вообще… Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно! По-домашнему" (С).
20.04.2026 18:34 Відповісти
20.04.2026 19:15 Відповісти
Панове. Хто шариться на російських просторах РФ ? Напишіть цій гаспаже, що вона даремно так переживає - попереду ще буде.
20.04.2026 20:40 Відповісти
Писать ЩО? "Это ещё лето не началось..."?...
20.04.2026 21:21 Відповісти
Всі на валдай! Там все пепео! І завжди можна поскаржитися! А, ні, там же гражданскіх не отсєкають тоді за урал, поки там ще тихо
21.04.2026 10:40 Відповісти
Ги-ги..ще раз ги-ги..Тільки дрони то дуже добрііііі...
21.04.2026 15:04 Відповісти
