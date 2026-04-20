Росіянка плаче і скаржиться на "СВО" в Туапсе: "Море за#башено мазутом. БПЛА #баные - все разносят! Не знаешь, проснешься ли живым!". ВIДЕО

Постійні атаки на військові об'єкти та нафтопереробну інфраструктуру в Краснодарському краї РФ дедалі сильніше впливають на морально-психологічний стан місцевого населення. У мережі з'явилося відео, на якому мешканка Туапсе у сльозах скаржиться на нестерпне життя в місті. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Жінка, яка їде в автомобілі, емоційно описує ситуацію, що склалася в регіоні після регулярних ударів безпілотників та аварій на нафтових терміналах.

Увага! Ненормативна лексика!

Основні скарги мешканки РФ:

Страх смерті: Вона зізнається, що постійне очікування прильотів БпЛА викликає паніку та невпевненість у тому, чи вдасться прокинутися живою наступного ранку.

Екологічна катастрофа: Жінка зазначає, що море навколо Туапсе забруднене мазутом та нафтопродуктами, що робить життя на узбережжі неможливим.

Відсутність сенсу: Росіянка задається питанням "навіщо тут жити", адже єдиний плюс - теплий клімат - більше не компенсує постійну небезпеку.

"Я, бл#дь, хотела с ребенком жить на море. Море все за#башено этим мазутом, все испорчено. Х#ли тут вообще делать, БПЛА эти #баные летают, уже все разносят, не знаешь, ты будешь, бл#дь, жив вообще, проснешься ты живым или нет, и твой ребенок", - бідкається росіянка.

Варто нагадати, що нафтопереробний завод та нафтобаза в Туапсе неодноразово ставали цілями для успішних атак українських дронів. Це призводило не лише до зупинки виробництва та пожеж, а й до значних витоків палива в акваторію Чорного моря, що фактично знищило туристичну привабливість регіону.

Цей відеозапис є показовим прикладом того, як війна, розв'язана Кремлем, поступово повертається на територію самої Росії, руйнуючи звичний побут та безпеку її громадян.

